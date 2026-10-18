加拿大艾伯塔省將投票是否獨立公投 卡尼警告：是一場危險賭博
撰文：張涵語
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加拿大總理卡尼（Mark Carney）10月16日在其家鄉艾伯塔省（Alberta）向正在考慮獨立公投的選民發出最後呼籲，警告稱在加拿大主權面臨日益嚴峻威脅的當下，舉行公投是一場危險的賭博。
美國國家廣播公司（NBC News）報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前發動貿易戰，並威脅要讓加拿大成為美國的第51個州。卡尼警告說，此次公投的時機「糟透了」，並敦促艾伯塔省民眾不要對結果掉以輕心。
卡尼表示，「不要讓任何人告訴你結果已經確定。投票率將決定最終結果。這不是遊戲，也不是撲克。投票反對加拿大是一場危險的虛張聲勢，將為艾伯塔省和加拿大人民帶來多年的深重不確定性和錯失良機。」
周一（19日）的投票並非直接就獨立議題舉行的公投。艾伯塔省將決定是繼續保持省份身份，還是指示政府啟動法律程序，為未來舉行獨立公投做準備。
在卡尼發表最後呼籲之前，他已在該省進行兩天反對獨立運動。周五較早時，卡尼與艾伯塔省保守黨省長史密斯（Danielle Smith）共同出席活動，以示反對獨立的團結。
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