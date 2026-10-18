美國堪薩斯州足球賽遭汽車闖入　2死多傷包括孩童　司機扣留調查

美國堪薩斯州威奇托（Wichita）10月17日舉行足球賽期間，突遭一架汽車闖入並撞倒多人。警方證實事件造成1名6歲男孩及1名35歲男子喪生，另外有至少10人受傷送院。涉事司機已被扣留，目前未知事發原因。



路透社及美國全國廣播公司（NBC）等傳媒報道，威奇托警方指，事發於17日下午3時25分左右，當局接報指市內Stryker體育中心（Stryker Sports Complex）內一個足球賽遭一架汽車闖入，多人被撞。

救援人員到場，當場證實1名6歲男孩及1名35歲男子不幸身亡，另外10名年齡介乎5至68歲的男女受傷送院，但未有生命危險。

圖為2026年10月17日下午，美國堪薩斯州威奇托市內Stryker體育中心（Stryker Sports Complex）舉行足球賽期間，突遭一架汽車闖入，導致2死超過10傷。警方其後封鎖現場調查，涉事女司機則被扣留，目前未知意外起因。（ABC Affiliate KAKE via REUTERS）

警方表示，涉事汽車由一名34歲女子駕駛，並有兩名兒童同車。當局指，女司機的其中一名孩子較早前於該體育中心內的另一個場地參加比賽。目前女司機已被扣留調查，而且態度合作。

圖為2026年10月17日下午，美國堪薩斯州威奇托市內Stryker體育中心（Stryker Sports Complex）發生汽車闖入足球賽的致命意外後，警方封鎖現場調查，而場內則遺下不少參加者的個人物品。（ABC Affiliate KAKE via REUTERS）

威奇托市長胡彩華（Lily Wu）在Facebook發文，稱對今次事件感到悲痛，並向所有受影響人士表達慰問；堪薩斯州長凱利（Laura Kelly）稱正留意事件，同時承諾向胡彩華提供所需資源。

報道提到，Stryker體育中心屬市營設施，並擁有11個適合於所有運動的草地。而在事發後，原定在當地舉行的活動已經全部取消。