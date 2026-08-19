Mathilde Favier離世│Dior公關總監與夫車禍亡　楊紫瓊等名人致哀

時尚品牌Dior在8月18日證實，其全球公關總監Mathilde Favier於17日因車禍意外離世，終年57歲。知名影星楊紫瓊、加拿大歌后莎蓮迪安（Celine Dion，又譯席琳迪翁）、BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）等名人在社交媒體發文致哀。



Mathilde Favier與法國知名電影製片人丈夫Nicolas Altmayer於法國時間17日在法國西部發生嚴重車禍，夫妻雙雙不幸身亡。

莎蓮迪安在社交媒體發文致哀：

Dior在2026年8月18日證實，其全球公關總監Mathilde Favier於17日因車禍意外離世，終年57歲。加拿大歌后莎蓮迪安（Celine Dion，又譯席琳迪翁）在社交媒體發文致哀。（網頁截圖）

楊紫瓊在社交網站發文指，「Mathilde，將永遠記得你的溫暖、你美好的品格，以及你走到哪裡都帶給人們的快樂。」

Jisoo也在網上發文指，「我會深深地懷念妳，並永遠珍藏我們的回憶。」

Dior稱，在擔任公關總監期間，Mathilde Favier憑藉她的投入與優雅，為Christian Dior Couture的聲譽做出令人難以置信的貢獻，「她是一位非凡的女性，她對溝通的熱情、才華與忠誠，都是值得我們敬佩的典範。」

Christian Dior Couture董事長兼行政總裁Delphine Arnault也發表悼念，稱Mathilde Favier「熱情地享受生命。隨着Favier離去，Dior失去一位令人難以置信的專業人士，而我也失去一位忠實的朋友。」

Dior創意總監安德森（Jonathan Anderson）同樣向法維耶表達哀悼，稱Mathilde Favier的離世讓他心碎。

Dior母公司LVMH行政總裁Bernard Arnault也發聲明指：「得知Favier悲劇且突然離世的消息，我深感悲痛。多年來，她一直將自己的熱情、活力與才華奉獻給Dior。我向她的家人與摯愛之人致上最深切的慰問。」