《一奏傾情》56歲歌手Glen Hansard車禍亡　曾憑電影單曲奪奧斯卡

愛爾蘭歌手兼演員Glen Hansard於7月29日在都柏林駕駛電單車期間遇車禍，經搶救後傷重不治，終年56歲。他曾在2007年上映的經典音樂電影《一奏傾情》（Once）飾演潦倒音樂人，他憑藉與捷克女音樂人Markéta Irglová共同創作並演唱電影主題曲Falling Slowly，奪得當年年度的奧斯卡最佳原創歌曲獎。



英國廣播公司（BBC）及英國《衛報》報道，愛爾蘭警方在未透露死者姓名的情況下表示，他們於29日凌晨4時30分接報，有電單車在都柏林郊區發生車禍。司機曾在現場接受了治療，但最終傷重不治。經紀公司後來證實，Glen Hansard在車禍中死亡。

Glen Hansard在13歲時已展開其音樂生涯，他當時輟學在都柏林街頭賣藝，其後再於1990年組建搖滾樂團The Frames並擔任主唱。他翌年因參演電影《追夢者》（The Commitments）逐步踏足影視圈，但直到《一奏傾情》的上映，才令他站上事業巔峰的。

《一奏傾情》由Glen Hansard及Markéta Irglová主演，講述一名街頭音樂家愛上一名年輕捷克移民的故事，故事內容深刻融入了前者現實的街頭演出經歷。儘管電影預算很低，但它在全球的票房收入卻超過了2000萬美元，而主題曲Falling Slowly除獲得奧斯卡獎之外，還獲得了格萊美獎提名。

Glen Hansard及Markéta Irglová拍戲時戲假情真成為情侶，但關係僅維持2年。他後來與Maire Saaritsa成婚，後者於2022年誕下兒子。

2008年2月24日，美國荷里活舉行的第80屆奧斯卡金像獎頒獎典禮上，愛爾蘭歌手兼演員Glen Hansard（右）和捷克女音樂人Markéta Irglová（左）憑藉歌曲Falling Slowly榮獲最佳原創歌曲獎。（Reuters）

對於GlenHansard的逝世，音樂界各界人士紛紛致以哀悼；愛爾蘭總理馬丁（Michael Martin）也稱前者是一位為愛爾蘭文化作出重大貢獻的藝術家。