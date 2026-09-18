颱風杜鵑吹襲日本　20日逼近關東　千葉靜岡或迎400毫米暴雨

颱風杜鵑預計將在本周末逼近日本東部，在先經過小笠原群島和伊豆群島附近後，將為東京地區帶來大雨、強風和巨浪。日本氣象協會預測，杜鵑將於9月21日（周一）最接近關東地區。東海和東北地區將出現大雨、強風和巨浪。千葉縣和靜岡縣的降雨量可能超過400毫米，伊豆群島預計將出現極強風力，可能導致貨車翻側。



《日本時報》引述氣象廳消息，截至18日（周五）下午3時，颱風「杜鵑」位於小笠原群島東南偏南約170公里處，正以每小時35公里的速度向西北偏西方向移動。

2026年9月18日，日本氣象協會預測，杜鵑將於21日（周一）最接近關東地區。東海和東北地區將出現大雨、強風和巨浪。千葉縣和靜岡縣的降雨量可能超過400毫米。 （日本氣象協會）

氣象廳表示，「杜鵑」中心附近最大持續風速為每小時108公里，陣風可達每小時162公里。

預計「杜鵑」將於18至19日（周六）掠過小笠原群島附近海域，隨後轉向北行，並於20日（周日）逼近伊豆群島。之後，「杜鵑」可能轉向東北偏北方向，並於20日（周日）至21日（下周一）逼近日本東部太平洋沿岸。

氣象廳警告稱，截至19日中午的24小時內，小笠原群島的降雨量可能高達250毫米。未來24小時內，伊豆群島的降雨量可能高達200毫米，關東地區部分地區的降雨量可能高達150毫米。

氣象部門警告稱，山泥傾瀉、低窪地區水浸和河流暴漲的風險增加。

預計颱風「杜鵑」將於22日（下周二）加速向東北移動，遠離日本，進入太平洋。