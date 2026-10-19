意大利米蘭有蒙面示威者搶掠商店　警方以催淚彈水炮驅趕

法國、意大利、葡萄牙、比利時等歐洲多國於10月17日爆發示威活動，抗議生活成本高企、公共服務不足、教育資源短缺及政府財政緊縮措施等問題。其中，意大利米蘭的示威於18日仍未平息，有民眾與警方發生衝突，並有示威者擲石並搶掠商店。



路透社引述知情人士透露，數百名蒙面示威者在市中心大教堂廣場（Piazza del Duomo）附近，砸碎商店櫥窗並焚燒垃圾桶，防暴警察到場施放催淚彈，並以高壓水炮驅散人群。 消息稱，至少60名示威者被警方帶走調查。

另有社交平台畫面顯示，有商舖遭蒙面民眾闖入搜掠，示威者也向警車投擲雜物。有媒體報道，示威者以年輕人為主。

而此前一天，意大利多個城市也爆發了類似的騷亂。包括米蘭、博洛尼亞（Bologna）、布雷西亞（Brescia）、貝加莫（Bergamo）和都靈（Turin）在內的北部城市，均爆發了類似衝突，至少28名示威者被捕。

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）預定19日召開安全會議，討論連日的暴力示威事件。