法國示威淪暴力「零元購」　Hermès、蘋果全遭搶　特勤部隊急出動

法國爆發全國規模示威，部分地區演變成嚴重暴力衝突，連奢華精品愛馬仕（Hermès）、科技大廠蘋果（Apple）門市都成為洗劫目標。除了商店遭破壞，多座城市也傳出縱火事件，更有一名17歲少年在示威期間遭警方鎮暴榴彈炸斷右手，目前全國累積已有約1200人被捕、150名警察員受傷。



法國示威變調 精品品牌遭大規模搶劫

綜合外媒報道，法國民眾10月17日因生活成本攀升、教育資源不足等問題走上街頭，內政部估計全國約55萬人參與，法國總工會（CGT）則估計有80萬人。

法國爆發全國規模示威，部分地區演變成嚴重暴力衝突，連奢華精品愛馬仕（Hermès）、科技大廠蘋果（Apple）門市都成為洗劫目標。（YouTube@TVBSNEWS01）

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原本大致和平的示威，在部分城市出現蒙面人士與警方衝突、縱火及搶劫事件，連國際知名精品品牌也未能倖免。據法新社報道，南部城市馬賽（Marseille）有數十家商店遭到破壞，知名的老佛爺百貨（Galeries Lafayette）、還有愛馬仕精品店，以及珠寶、服飾、化妝品和家電商家。

法國《巴黎人報》（Le Parisien）指出，西南部城市波爾多（Bordeaux）市中心聖嘉芙蓮街（Rue Sainte-Catherine）成為搶劫重災區，路易威登（Louis Vuitton）、勞力士（ROLEX）、蘋果、迪卡儂（Decathlon）及多家商店都遭到蒙面人士洗劫，當局甚至出動專門處理高風險事件的RAID特勤警察部隊，以因應當地暴力事件。此外，里昂（Lyon）市中心的路易威登、The North Face及Jott等服飾品牌也遭到搶劫，北部城市里爾（Lille）的蘋果門市同樣遭人闖入。

1200人被捕、150警受傷 馬克龍譴責暴力

隨着各地衝突持續，法國總理勒科爾尼（Sébastien Lecornu）於17日晚間表示，全國逮捕人數已增至約1200人，另有150名警察受傷。

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隨着警民衝突不斷增加，法國南部聖伊天（Saint-Étienne）傳出有一名17歲少年，在示威期間因警方使用的鎮暴榴彈而失去右手，法國《世界報》（Le Monde）報道，法國國家警察總監察署（IGPN）已針對事件展開調查。聖伊天檢察官加什（Anne Gaches）表示，當局仍在了解少年的傷勢及事件經過；聖伊天市長胡安尼科（Régis Juanico）也對少年及家屬表達支持，認為這類悲劇不應發生。

此外，法國中部利摩日（Limoges）一座超過140年歷史的市政廳遭縱火，建築受到嚴重損毀；馬賽及里爾的市政廳也遭人闖入破壞。總統馬克龍（Emmanuel Macron）則表示，任何破壞商家、攻擊行政機關或洗劫公共建築的人，都將依法受到追究。

儘管部分城市出現暴力事件，法新社也指出，多數參與遊行的民眾仍以和平方式表達訴求，不能將所有示威者與參與搶劫、縱火的人士混為一談。

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