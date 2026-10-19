歐盟針對中國的關稅措施殃及烏克蘭　鋼鐵巨頭：希望能有例外規定

烏克蘭鋼鐵巨頭公司Metinvest行政總裁雷任科夫（Yuriy Ryzhenkov）呼籲歐盟取消對烏克蘭鋼鐵產品的進口限制，指布魯塞爾遏制中國等國廉價進口產品的措施，是將烏克蘭產品「綑綁」一起實施。



英國廣播公司（BBC）10月19日報道，雷任科夫指歐盟最近對進口鋼鐵徵收的關稅「不公平」，而且完全沒有考慮烏克蘭的實際情況，希望歐盟至少為烏克蘭進入歐盟市場「能做出額外規定」。

歐盟在今年7月鋼鐵進口實施了限制，以保護成員國的鋼鐵生產商，將免稅進入歐盟的鋼鐵上限設定為每年約1,830萬噸，即使歐盟與烏克蘭之間已簽署自由貿易協定（Free Trade Agreement），但該協定並未阻止歐盟可單獨實施貿易保護措施。

雷任科夫表示，烏克蘭被強行納入這些措施，完全沒有考慮到烏克蘭的實際情況：「進入歐洲市場對烏克蘭的生存至關重要」。烏克蘭鋼鐵業估計，對歐盟的鋼鐵出口最終可能會下降約50%至60%。

雷任科夫（Yuriy Ryzhenkov）指，歐盟對中國的進口限制，無疑是對烏克蘭的鋼鐵行業進行「綑綁」，對烏克蘭的工業極「不公平」。（Reuters）

鋼鐵產品是烏克蘭的經濟支柱，開戰前冶金和採礦業佔整體國民所得約10%，出口則達三分之一。但自從俄烏戰爭以來，全國鋼鐵廠多次遭到轟炸，雷任科夫表示，空襲於最近顯著加劇：「9月份烏克蘭一度『一噸鋼都沒生產出來』，這是近150年來的首次。」

自戰爭爆發以來，已有近800名Metinvest公司的工人喪生，雷任科夫表示，他能做的只有改善工廠的防護遮蔽區域，以便工人在空襲期間躲避。但他坦言公司不可能完全遮蔽整個鋼鐵廠，以避免遭受破壞。

而雷任科夫則預計今年會是「我們歷史上最嚴酷的冬季之一」，表示除了歐盟市場外，公司沒有其他物流管道進入其他市場，現有市場的萎縮幅度高達60%，無疑是「雪上加霜」。