烏克蘭星鏈限速誰主使？特朗普否認涉事　英媒：他與馬斯克皆有份

烏克蘭多處連日受襲後，烏方聲稱他們使用的星鏈（Starlink）軍用版相關網絡系統星盾（Starshield）突然遭到限速，影響烏軍的無人機作戰任務。SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）澄清星盾的管理權與星鏈不同，前者完全是由美軍及美國總統負責管理。美國總統特朗普（Donald Trump）10月16日否認涉事，認為他及馬斯克都無須為事件負責。然而，英媒稱，限速這一決定實際上是由馬斯克提出，且經由特朗普同意執行。



路透社報道，特朗普16日離開白宮被記者問及星鏈相關問題，他表示：「（烏克蘭星鏈遭限速）不是我主使，我也不認為是埃隆（馬斯克）做的。」他隨後強調自己與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）關係良好。

2024年2月20日，烏克蘭頓涅茨克（Donetsk）地區，圖為一名烏克蘭第47旅的士兵在前線陣地準備連接星鏈衛星網絡系統。（Reuters）

馬斯克此前則於社交媒體X指出，「星盾」作為「星鏈」的軍用版本，由美國政府掌控，因此任何關於速度或使用方面的限制，均由美軍及最終由美國總統決定。

儘管馬斯克與特朗普皆未承認責任，但英媒聲稱他們兩人實際上皆涉事。《每日電訊報》（The Telegraph）引述4名消息人士指，馬斯克曾向特朗普提議限制烏克蘭星鏈服務速度並且獲後者同意，為美軍最終對「星盾」實施降速措施鋪路。

2025年5月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）和億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室出席記者會。（Reuters）

一名消息人士指出，烏克蘭因星鏈服務受阻而經歷被形容為「血腥殺戮之夜」的俄羅斯空襲後，馬斯克擔心歐洲消費者可能出現負面反應。該人士說：「他發文說自己是無辜，是美國政府（特朗普）主使。實際情況是，他們兩人都有參與。」