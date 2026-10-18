烏克蘭指星鏈被降速　魯比奧否認白宮下令限速

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）10月17日（周六）否認白宮下令降低烏克蘭使用的衛星網絡服務速度，並駁斥烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）關於限制基輔軍事行動是蓄意為之的說法。



美國《新聞周刊》（Newsweek）報道，魯比奧向媒體表示，「白宮沒有人下令降低網絡速度，以阻止某些無人機使用。」而此前澤連斯基表示，烏克蘭掌握證據表明，影響該國境內衛星系統的限制是「有計劃的行動」的一部分。

烏克蘭極度依賴衛星連線來維持戰場通訊和操控其龐大的無人機群。烏克蘭官員指，烏克蘭使用的終端已被「限速」，流量限制於上周二（13日）晚些時候生效，並擾亂軍事行動。澤連斯基周六則表示，由於這些限制，烏克蘭目前無法使用「星鏈或星盾技術」。

2026年10月16日，比利時布魯塞爾，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）出席歐盟領袖峰會並在記者會上發表講話。（Reuters）

但魯比奧稱，烏克蘭從未獲得星盾的使用權，指「我知道烏克蘭想要使用『星盾』系統。他們現在沒有。他們要求使用該系統是為了對俄羅斯境內進行縱深打擊。但目前他們無法使用。」

馬斯克則回應稱，「星盾」系統由美國政府擁有和控制。任何速度或使用限制都由美國軍方、最終由美國總統決定。