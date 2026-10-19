法國示威原因｜抗議蔓延歐洲多地　民怨來源各處不同｜多圖

歐洲多國年輕人就包括校舍狀況及生活成本危機在內原因上街示威。法國高中生抗議教師長期缺勤、課室殘舊及大學收生制度不透明，西班牙、葡萄牙民眾則不滿住房價格飆升。示威由9月起蔓延，至10月17日多國同步爆發。



法國示威原因｜高中生不滿缺教師 示威蔓延至生活成本

+ 1

西班牙：87歲婦被加租逼遷後身亡 觸發反逼遷示威

+ 1

葡萄牙：樓價10年升124% 里斯本數百人集會

意大利：米蘭遊行演變成衝突

比利時生活成本示威17日首日展開

+ 1

阿爾巴尼亞：反總理示威踏入第六天

+ 1

示威有何成果？

法國政府表示將增派3,000名代課教師應對短缺，並讓學生參與學校決策，同時擱置原定明年預算中增加部分大學註冊費的計劃。9月中燃料示威後，愛麗舍宮宣布增加部分行業的汽油補貼。西班牙桑切斯的住房法案在國會遭否決，觸發提前大選。

示威會否結束？

馬克龍18日與主要部長舉行危機會議後發表電視講話。內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）指責「極左」示威者及「搶掠破壞」建築物的「罪犯」，似顯示政府不願再讓步。法國將於2027年4月舉行大選。西班牙示威或在選前結束，若政府能爭取國會常設委員會通過部份住房法令。