法國示威爆騷亂　馬克龍譴責極左翼聯同罪犯發動暴力　籲人民冷靜

法國於10月17日爆發新一波大規模示威，總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）於18日發表電視講話，譴責抗議期間出現的暴力及違法行為，並將此歸咎於極左翼團體聯同眾多犯罪分子，發動了「肆無忌憚的暴力」，矢言涉事者將受到法律制裁，警告騷亂不得升級。但他表示，和平的示威者有正當訴求，不能將他們與企圖製造混亂的人混為一談，呼籲民眾保持冷靜和守秩序。



2026年10月17日，法國巴黎，民眾參加由「黃背心」運動發起的全國性抗議活動，抗議生活成本和不斷上漲的燃料價格。圖為一名蒙面示威者坐在正在燃燒的路障前。（Reuters）

19日出訪海灣國家討論能源供應

新華社報道，馬克龍向受暴力事件影響的執法人員、官員和商戶表達聲援。他表示，總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）將於19日主持危機應對小組會議，盡快動員相關援助。同時，馬克龍要求政府總結17日暴力事件的教訓，特別是加強資訊收集和預判，確保此類事件不再發生。

馬克龍也表示，對青年群體的焦慮表示理解，宣布政府將在未來一周與學生、教師、工會等共同研究應對措施，回應青年群體關切。

此外，針對示威者對生活成本和燃油價格的憂慮，馬克龍宣布將於19日訪問海灣國家，以確保法國能源供應。

2026年10月17日，法國巴黎，民眾參加由「黃背心」運動發起的全國性抗議活動，抗議生活成本和不斷上漲的燃料價格。（Reuters）

周六示威全國逾2000人被捕

法國多地17日發生遊行示威和抗議活動，部分地區出現暴力行為。據法國媒體報道，抗議活動聚集了農民、氣候活動人士和學生等群體，部分工會也參與其中，涉及訴求包括燃油價格、生活成本、教育和公共服務等。

據法國內政部統計，於17日當天，法國各地多達55萬人上街，其中巴黎有11萬人。全國範圍內有2,397人被捕，997名警察和憲兵受傷，其中7人傷勢嚴重。