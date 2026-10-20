俄烏戰爭｜美媒：特朗普政府仍未批准向烏克蘭轉讓愛國者導彈

美國《華盛頓郵報》10月19日引述多名美國等地知情官員報道，特朗普政府推遲批准向烏克蘭轉讓愛國者（Patriot）導彈防禦系統的攔截彈，令基輔方面應對俄羅斯的導彈及無人機攻擊變得更困難。



報道指，美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）並沒有正式否決有關轉讓，但亦未完成批准的所需程序。

一名華府官員及三名知情人士透露，部分與烏克蘭關係友好國家的轉讓「愛國者」攔截彈的安排需要赫格塞思的核准。不過報道提到，赫格塞思仍有批出部分美國對烏克蘭的援助，強調華府推遲批准轉讓並非代表華府完全終止對基輔方面的援助。

俄羅斯持續加強空襲烏克蘭，有基輔官員上週向《華盛頓郵報》表示，當地的愛國者攔截彈庫存不足，令外界關注烏克蘭的防空能力。

圖為2024年6月11日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在德國視察協助培訓烏克蘭士兵的軍事訓練區，了解訓練烏克蘭士兵使用愛國者導彈系統的情況。（Reuters）

而今次報道正值美國和烏克蘭的關係最近陷入緊張，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）連日多次批評烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky），認為對方無意結束俄烏戰爭。

澤連斯基同日向一批美國參議員表示，即使烏克蘭的歐洲盟友已支付轉讓費用，但美國防部仍未批准放行。而他早前亦指，美國再次未有提供預警，導致基輔方面難以應對俄軍導彈攻勢。

圖為2025年2月28日，美國總統特朗普在白宮橢圓形辦公室會見烏克蘭總統澤連斯基期間發生爭執。（Getty Images）

華府否認指控，國務卿魯比奧（Marco Rubio）重申美國沒有暫停向烏克蘭分享情報。