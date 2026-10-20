俄烏戰爭｜美媒：特朗普政府仍未批准向烏克蘭轉讓愛國者導彈
撰文：張子傑
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美國《華盛頓郵報》10月19日引述多名美國等地知情官員報道，特朗普政府推遲批准向烏克蘭轉讓愛國者（Patriot）導彈防禦系統的攔截彈，令基輔方面應對俄羅斯的導彈及無人機攻擊變得更困難。
報道指，美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）並沒有正式否決有關轉讓，但亦未完成批准的所需程序。
一名華府官員及三名知情人士透露，部分與烏克蘭關係友好國家的轉讓「愛國者」攔截彈的安排需要赫格塞思的核准。不過報道提到，赫格塞思仍有批出部分美國對烏克蘭的援助，強調華府推遲批准轉讓並非代表華府完全終止對基輔方面的援助。
俄羅斯持續加強空襲烏克蘭，有基輔官員上週向《華盛頓郵報》表示，當地的愛國者攔截彈庫存不足，令外界關注烏克蘭的防空能力。
而今次報道正值美國和烏克蘭的關係最近陷入緊張，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）連日多次批評烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky），認為對方無意結束俄烏戰爭。
澤連斯基同日向一批美國參議員表示，即使烏克蘭的歐洲盟友已支付轉讓費用，但美國防部仍未批准放行。而他早前亦指，美國再次未有提供預警，導致基輔方面難以應對俄軍導彈攻勢。
華府否認指控，國務卿魯比奧（Marco Rubio）重申美國沒有暫停向烏克蘭分享情報。