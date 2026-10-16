美國烏克蘭爆爭拗　英國防相籲援烏：獲美方保證恢復「星鏈」服務

英國防相施卓添（Wes Streeting）訪美會晤美國防長赫格塞思（Peter Hegseth），對於烏克蘭與美方就星鏈（Starlink）限速問題爆發爭拗，施卓添呼籲美方支援烏克蘭，又指已獲赫格塞思「直接保證」，即星鏈系統恢復正常。



在會見赫格塞思前，施卓添在美國智庫「戰略與國際問題研究中心」（Center for Strategic and International Studies）發表演說時表示，支持烏克蘭符合華府長遠利益，且是商業機會。

他稱近日面臨的挑戰帶來兩點提醒，一是美國對烏克蘭的支持意義重大，若失去該支持，英國和烏克蘭方面都會深切感受到其缺席帶來的後果，二是美國在支持烏克蘭上也擁有「巨大機會」，即兩國未來在國防工業關係的合作前景。

施卓添與赫格塞思會面後，他表示獲美方「直接保證」，即星鏈系統復常。

報道指，兩人還討論美國在英軍事基地的安全問題，還探討會否合作向沙特阿拉伯提供援助，因沙特目前正遭受來自也門胡塞武裝的襲擊。

美烏近期又爆發爭拗，據外媒報道，「星鏈」是烏克蘭引導無人機打擊俄羅斯目標以及保衛本國領空的關鍵工具。但SpaceX周二晚把星鏈速度限制在每小時160公里，武器一旦超過即斷線，影響烏軍無人機任務、前線偵察及後勤通訊。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）受訪時表示，感到被美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）出賣。特朗普10月15日則指，烏克蘭恢復襲擊俄羅斯煉油廠是可恥行為，並指澤連斯基比俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）更難打交道。