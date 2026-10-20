美國7孩媽晨跑遭對向火車撞斃　「戴降噪耳機」沒聽見鳴笛釀悲劇

美國亞利桑那州傳出恐怖命案，1名育有7個孩子的母親在晨跑時不幸被火車撞擊身亡，據稱當時她一邊戴著降噪耳機、一邊自拍，這才未能察覺危險並釀成悲劇。



7寶媽晨跑遭火車撞死 戴「降噪耳機」沒聽見鳴笛

《紐約郵報》報道，這場悲劇發生在10月15日清晨，47歲的女子坎德拉里亞（Thelma Candelaria）當時正在埃洛伊（Eloy）一帶晨跑，她隨後停下腳步、用手機自拍短片，沒想到這意外成為坎德拉里亞生前的最後1支影片，她在片中表示自己正在認真跑步，並對鏡頭比出「V」字手勢和豎起大拇指。

美國47歲的女子坎德拉里亞在晨跑時被火車撞死。（Instagram@thelmacandelaria）

這支影片中，可以見到當時就有一列火車鳴笛經過，坎德拉里亞還拍下這一畫面，然而，她沒有留意另一列從相反方向駛來的火車正在逼近，最終直接被撞擊。根據坎德拉里亞女兒的說法，這列火車也曾鳴笛示警，但當時戴著粉紅色降噪耳機的坎德拉里亞似乎毫無察覺，這才釀成悲劇。

據稱坎德拉里亞最初因未返家而被列為失蹤人士，隨後才被發現已在案發現場身亡。（Instagram@thelmacandelaria）

坎德拉里亞的女兒悲痛地表示「她當時完全沉浸在自己的世界裏，正和她最喜歡的歌手雷耶茲（Jessie Reyez）一起唱著，還開心地笑」。據稱坎德拉里亞最初因未返家而被列為失蹤人士，隨後才被發現已在案發現場身亡。

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