戴耳機女生過馬路看手機　的士轉彎險撞上　司機公審1原因反捱批

馬路如虎口，司機轉入路口要小心行人，行人過馬路時亦要時刻留意路面狀況。有的士司機近日於網上發文發片公審1名女生，於油麻地砵蘭街過馬路時未有扭頭察看後方是否有車轉入路口，看手機及戴着耳機慢慢走，幸他及時煞停，未有撞到女生。網民批評，「片中女子太大安旨意，安全意識極低」、「又手機又耳機，遲早撞飛去平行世界」。



不過大部份網民認為，女生當時已踏出馬路，司機理應停下讓行人先過，「師兄你彎都未入，條女已經行咗馬路接近一半，好在你自己再放埋慢鏡畀人睇VAR，擺低個車牌就算啦，呢單嘢唔想搞大佢」、「慢鏡就睇清楚你，人哋已經行緊1/3，你轉彎直入，唔X想減速」、「你唔通要人走返轉頭去讓你下話」、「你想佢點做？跑過對面等你唔使收慢先正確？」。



有的士司機近日於網上發文發片公審1名女生，於油麻地砵蘭街過馬路時未有扭頭察看後方是否有車轉入路口。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該的士司機於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發片，揶揄1名過馬路女生「她示範了如何正確過馬路」。「車cam（行車記錄儀）」影片所見，事發於3月1日下午6時許，的士司機於油麻地窩打老道欲轉入砵蘭街，1名穿白色長袖上衣、黑色長褲，看手機及頭戴耳機的女子，未有扭頭察看後方是否有車轉入路口，就踏出行人過路處慢慢走。

戴耳機女生過馬路 看手機不看路

的士轉入路口後及時煞停，未有撞到女生，而女生似乎毫無察覺到有車靠近，繼續「直行直過」，待女生走過後，的士才繼續駛入砵蘭街。該的士司機不滿女生的過馬路態度，剪輯了1段慢速重播影片，盼網民看得更清楚去公審女生。

女生看手機及戴着耳機慢慢走。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

女生似乎毫無察覺到有車靠近，繼續「直行直過」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民：行人已過緊馬路應車讓人

惟大部份網民認為，的士司機於事件中需負更大責任，「行人行出馬路你都未入到隻灣，DCX想自投1823？」、「個牌點考返嚟？行人已經過緊馬路，架車轉彎入去，就梗係車要讓人㗎啦。的士X以為自己最大，所有人都要有責任保證佢路路暢通？」、「呢度係行人過路處，雖然個路人過馬路態度唔啱，但你嘅駕駛態度都好XX！」、「正常有冇行人都好，你係應該收慢車速先入路口，呢個係揸車基本動作，唔通你諗住隊埋去」。

也有網民指出女生行為危險，「呢啲人過馬路唔睇車，遲早1次」、「下次遇到個盲嘅司機，條女真係可以下世再嚟過」、「點啱到好，俾人撞死條命都係自己」、「中間冇望，閃埋高燈都唔望，係咪咁大安旨意呢？佢今次好彩遇到個正常DCX，畀着第二個DCX就未必咁好彩了，說到底大家都要負啲責任」。

