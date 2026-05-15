戴降噪耳機恐損害神經致聾　醫生揭音量超標危害　附10題自測聽力

近日，「降噪耳機受害者出現」的話題引發討論（文末可自測）。



有網民稱，自己因經常使用耳機，並在地鐵裏開啟降噪模式聽歌，導致聽力受損。也有網民表示：聽力下降並非降噪耳機的原因，主要是和使用時長、耳機音量有關。

醫生提醒：佩戴耳機要注意這幾點

近日，「降噪耳機受害者出現」的話題引發討論。（微博）

廣州中醫藥大學第三附屬醫院五官科主任孫玉瑩表示，降噪耳機的工作原理是通過發出與外界噪音相反的聲波，從而抵消噪音。但如果長時間處於降噪模式且音量較大的狀態下，容易導致人聽不清聲音，休息後才能緩解；重者耳內聽覺細胞和神經功能可能受損，導致漸進性聽力損失，一般不能自行恢復。

醫生揭露音量超標恐致聾▼▼▼

寧波市中醫院耳鼻咽喉科副主任醫師王佳豔稱，如果長時間使用耳機，再加上嘈雜環境下不自覺調高音量，疊加熬夜、過度勞累等因素，聽力損傷的風險會增加。她建議——

控制佩戴時長。遵循「60-60」原則，即每次戴耳機不超過60分鐘，音量不超過最大音量的60%，佩戴一段時間後及時取下，讓耳朵休息；

避免在嘈雜環境中使用。嘈雜環境中，人們會下意識調高耳機音量，此時聽力損傷更明顯。

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養成良好作息。避免長期熬夜、過度勞累，保持規律作息，維持身體正常免疫力，減少內耳微循環障礙的發生；

要警惕異常信號。一旦出現耳鳴、耳悶、聽力下降、頭暈等症狀，不要拖延，及時到正規醫院耳鼻咽喉科就診，做到早發現、早治療。

10道題自測聽力損失程度

世衛組織數據顯示，目前全球有五分之一的人聽力受損。大部分聽力損失的發生是緩慢的、漸進的，因此早期當事人不易察覺到，通常是周圍人發現的。

美國國立衛生研究院下屬「國家耳聾和其他溝通障礙研究所」列出了10道聽力測試題。

1. 打電話時是否會覺得聽不清楚？

2. 若兩人以上同時在講話，是否會因聽不清楚導致溝通困難？

3. 是否有人抱怨你的電視音量過大？

4. 與他人溝通時，是否會覺得理解困難？

5. 當周圍環境有噪音時，是否覺得聽得很吃力？

6. 是否常常需要請他人「再說一遍」？

7. 是否覺得他人講話都很含糊或聽起來很不清晰？

8. 是否常誤解別人說的話，且回應他人時常文不對題？

9. 在聽女性或兒童說話時，是否常常覺得困難？

10. 是否有人抱怨你誤解他們的意思？



只要有超過3道題的答案為「是」，就該到醫院進一步診斷。你中招了幾條？

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