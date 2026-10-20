加拿大艾伯塔省獨立公投　「留加」派取勝

加拿大艾伯塔省（Alberta）首次舉行是否脫離聯邦的不具法律約束力公投，初步結果顯示，大部分民眾選擇留在聯邦。



加拿大廣播公司新聞網（CBC News）周一（10月19日）深夜報道，在已統計的約100萬張投票中，有約76%的居民支持艾伯塔繼續留在加拿大，足以判定「留加派」勝出。

加拿大艾伯塔省2026年10月19日舉行沒約束力的公投，決定該省是否繼續留在聯邦。最終「留加」派勝出，一眾支持者在愛民頓慶祝。（Reuters）

這次公投不具法律約束力，旨在詢問居民是希望繼續留在加拿大，還是啟動法律程序、舉行具法律約束力的脫離聯邦投票。

民調機構和分析員此前曾多次排除分離主義者獲勝的可能性，並引述數據指出，在這個西部省份中，僅有約三分之一的居民支持在未來就脫離加拿大舉行公投。

路透社報道稱，儘管結果並不意外，但這次投票對於試圖在與美國的貿易戰中團結全國的加拿大總理卡尼（Mark Carney）而言，仍是一場重要的勝利。

2026年5月22日，加拿大艾伯塔省（Alberta）省長戴思敏（Danielle Smith）在新聞發布會上回答記者提問。（Reuters）

在分離主義組織者收集了數十萬個請願簽名、要求舉行投票後，艾伯塔省省長戴思敏（Danielle Smith）於今年5月宣布舉行首次公投。她本人主張留在加拿大，但民調顯示她領導的聯合保守黨（United Conservative Party）支持者在此課題上意見分歧。

艾伯塔是擁有500萬人口的資源大省，日產超過400萬桶石油，其中大部分運往美國的煉油廠。加拿大前總理杜魯多（Justin Trudeau）的環保政策限制能源開發，並試圖推廣可再生能源以取代化石燃料，曾引發當地強烈不滿。

圖為2026年5月15日，加拿大總理卡尼與艾伯塔省長戴思敏（Danielle Smith）會面。（Reuters）

自18個多月前上台執政以來，卡尼已推翻或修改了杜魯多的多項標誌性政策，包括取消消費者碳稅、放寬排放條例，並將政府重心轉向吸引更多投資。

由於戴思敏政府還在公投中，要求選民回答另外九個關於移民和憲法課題的問題，完整的公投結果預計需要幾天時間才會出爐。

本文獲《聯合早報》授權轉載

