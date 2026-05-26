加拿大艾伯塔10月「脫加」公投　卡尼警示風險：看看英國脫歐後果

近日，加拿大艾伯塔省（Alberta）省長戴思敏（Danielle Smith）宣布，計劃10月舉行一次不具有約束力公投，以決定該省是否要推進具備法律約束力的獨立公投。由於艾伯塔省是加拿大的產油大省，這一舉措讓加拿大政府感到緊張。



據英國廣播公司（BBC）5月25日報道，加拿大總理卡尼（Mark Carney）接受媒體採訪時警告說，推進獨立公投是「危險的虛張聲勢」，可能帶來意想不到的後果。他將艾伯塔省計劃中的公投比作英國脫歐公投，稱支持獨立的人士最終將會後悔。

卡尼曾於2013年至2020年擔任英國央行行長，見證了英國脫歐的過程。他表示：「我親眼目睹了英國當時的處境，他們的想法是，投票支持脫歐，過程會很溫和，然後再去談判。十年過去了，他們至今仍試圖挽回人們投票時沒有預料到、但最後不得不承受的後果。」

他警告艾伯塔省，不要試圖通過「投票支持獨立」來增強與加拿大聯邦政府談判的籌碼。

卡尼表示，他將致力於促進加拿大團結，「我們必須非常謹慎地對待此事。對於加拿大來說，一個強大的艾伯塔省融入一個團結的加拿大，具有非常強烈的積極意義。」

當被問及是否曾勸說戴思敏不要舉行公投時，卡尼回答說：「省長並不總是聽取我的建議。」

圖為2026年5月15日，加拿大總理卡尼與艾伯塔省長戴思敏（Danielle Smith）會面。（Reuters）

英國《金融時報》注意到，在擔任英國央行行長期間，卡尼曾警告英國公眾，英國脫歐可能導致經濟衰退、失業、物價上漲和英鎊暴跌。當時，卡尼的言論遭到英國脫歐派的抨擊，一些政客指責卡尼的發言超出了央行行長的職權範圍。

艾伯塔省位於加拿大西部，人口約500萬，擁有豐富的石油資源。BBC稱，艾伯塔省長期存在分離主義運動，他們認為，該省對加拿大的貢獻遠大於其得到的回報，聯邦環境政策阻礙了該省建設石油和天然氣管道以及開發自然資源的能力。

但分離主義運動內部的訴求不盡相同，一些人主張脫離加拿大獨立，另一些人則希望將獨立威脅用作與加拿大聯邦政府談判的籌碼。還有一些分離主義者認為，艾伯塔省在文化上更加接近美國部分地區，主張在脫離加拿大後加入美國。

2026年5月22日，新民主黨領袖Naheed Nenshi的支持者在集會上揮舞旗幟，抗議艾伯塔省（Alberta）省長戴思敏（Danielle Smith）及其對該省的公投提案。（Reuters）

今年早些時候，艾伯塔省的分離主義運動收集了超過30萬個簽名，遞交了支持獨立公投的請願書。加拿大法院隨後裁定請願書違憲，駁回了相關要求。但艾伯塔省省長戴思敏表示，她不認可法院的判決，艾伯塔省居民有權在公投中表達自己的意見。

當地時間5月21日，戴思敏宣布，艾伯塔省計劃10月舉行公投，決定該省是否要推進獨立事宜。她表示，如果艾伯塔省居民投票決定脫離加拿大，將啟動一個「法律程序」，以舉行一場具有法律約束力的全民公投。

戴思敏曾多次表示，她支援一個「統一的加拿大」，將為艾伯塔省留在加拿大開展宣傳活動。不過，戴思敏也稱讚分離主義者是「忠誠的艾伯塔人」。對於艾伯塔省獨立公投，加拿大反對黨和卡尼站在了相同立場上。加拿大保守黨領袖博勵治（Pierre Poilievre）表示，所有保守黨議員都將開展反對「脫加」的活動。博勵治（是代表艾伯塔省Battle River—Crowfoot選區的聯邦議員，在該省擁有大量支持者。

2026年5月22日，加拿大艾伯塔省（Alberta）省長戴思敏（Danielle Smith）在新聞發布會上回答記者提問。（Reuters）

根據近期的民意調查結果，目前多數艾伯塔省居民並沒有脫離加拿大的意願。益普索（IPSOS）1月開展的民調顯示，約28%的艾伯塔居民會投出贊成票。在這些支持獨立的人士中，近20%的受訪者表示，他們的支持將是「象徵性的」或有條件的，並不承諾一定投出贊成票。

Abacus Data於3月發布的一項民調也顯示了類似的結果，約26%的受訪者支持獨立。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

