韓國警告朝鮮勿在邊境挑釁　否則將嚴厲回應

針對朝鮮威脅將加強邊境軍事態勢，韓國國防部警告，若朝鮮將威脅付諸行動，韓方將做出嚴厲回應，令外界擔憂朝鮮半島緊張局勢恐再加劇。



路透社引述韓國國防部星期二（10月20日）發表的聲明報道，首爾對平壤威脅在邊境增派戰術打擊武器以及重啟對韓擴音器廣播的行為，表達嚴重關切。

朝鮮領導人金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正星期一（19日）稱，韓國從8月1日至10月17日共進行了2870次擴音器示警廣播，並鳴槍示警201次，嚴重威脅朝鮮軍人的安全。

韓國國防部說，韓軍在軍事分界線（MDL）附近進行警告廣播和鳴槍示警，是為了防止越界行為、迫使越線的朝鮮士兵撤離而採取的「正當防衛措施」。

國防部強調：「如果朝鮮以我方的正當措施為藉口，採取進一步的挑釁行動，我們將堅決予以嚴懲。」

2026年9月22日，韓國總統李在明在美國紐約聯合國總部向第81屆聯合國大會發表演說。（Reuters）

國防部也敦促平壤停止發表毫無根據的言論，停止越過軍事分界線，並回應韓方努力，共同解決雙方在分界線問題上的分歧。

韓國軍方在另一份聲明中說，韓國聯合參謀本部議長陳永承視察前線陸軍司令部時，檢視了戰備狀態，並下令展開旨在強化韓國在非軍事區（DMZ）主導權的軍事行動。

聲明引述陳永承說：「我們絕不容忍朝鮮將我方的正當作戰措施歪曲為挑釁，並將軍事緊張局勢升級的責任推卸給我軍。」

分析員指出，雙方近期的持續對峙，增加了爆發軍事衝突的風險。

韓國統一研究院高級研究員洪珉（Hong Min，音譯）說：「如果朝鮮設定的底線低於韓國現有的交戰規則，那麼只要單純重複目前的應對程序，就足以釀成衝突。」

帕利政策研究所（Parley Policy Institute）創始所長、前聯合國軍司令部官員博薩克（Michael Bosack）也指出，前線部隊可能會將鳴槍示警誤認為是未擊中目標的攻擊，帶來「誤判意圖並引發雙方交火反擊」的風險。

本文獲《聯合早報》授權轉載

