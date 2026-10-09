韓國烏克蘭因朝鮮戰俘風波關係惡化　韓外交部宣布召回駐烏大使

韓國與烏克蘭因朝鮮戰俘移交問題關係緊張，韓國外交部10月8日宣布，鑒於基輔和首爾關係持續惡化，決定召回其駐烏克蘭大使朴基彰。對此，烏方表示願與韓方恢復具建設意義的對話。



韓國外交部表示，韓國政府期待韓烏兩國間各項懸而未決的問題能夠得到妥善解決，並將為此繼續與烏克蘭方面保持磋商。

韓國議員2026年9月28日向傳媒展示烏克蘭向韓方移交兩名朝鮮戰俘的照片，為保安理由，兩名朝鮮籍戰俘照片的臉部遭模糊化處理（Reuters）

烏克蘭外交部發言人季希（Georgiy Tykhy）8日表示，烏克蘭外交部本週召見韓國大使，表明了烏方立場和尋求建設性解決方案的意願，並稱堅信「外交應戰勝情緒」，儘管韓方決定召回大使，烏方仍對恢復建設性對話持開放態度。

此前，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）9月23日在聯合國大會公開表示，烏方已將兩名在俄烏戰場被俘的朝鮮士兵移交韓國。對此，韓國總統李在明10月2日表示，烏方違反了雙方達成的保密協定，要求烏方道歉。