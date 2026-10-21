日本客機罕見偷渡客！起飛前急停　航司連夜拆地毯搜出40厘米活蛇

各國對動物登機雖有嚴格規範，日本福岡機場日前卻發生一宗罕見的「偷渡」事件。一架原定飛往鹿兒島機場的日本航空（JAL）螺旋槳客機，在起飛前夕因駕駛艙內疑似出現不明「小動物」而被迫取消。經航空公司漏夜搜尋，最終在客艙地毯下方尋獲一條約40厘米長的活蛇。



飛行員發現「比貓狗還小的移動物體」 航班取消

執飛該航班的日本航空通勤公司（JAC）表示，事發於19日下午12時50分左右，當時乘客尚未登機，飛行員在駕駛艙腳部附近發現一個比貓狗還小的移動物體。由於機組人員搜查未果，基於飛安考量，決定在下午2時正式宣布取消該航班，當時機上載有43名乘客。

一架原定飛往鹿兒島機場的日本航空（JAL）螺旋槳客機，最終在客艙地毯下方尋獲一條約40公分長的活蛇。（Unsplash@Marino Linic）

機械師找到「偷渡客」 為40厘米長幼蛇

為了查明異物來源，JAC隨後展開徹夜搜尋。直到20日下午1時左右，機械師在掀開後走廊地毯時，終於發現這條約40厘米長的棕褐色活蛇。經將照片提交爬蟲類專家鑑定後，確認其為一條幼年「條紋蛇」。

基於飛行安全考量，該航班決定停飛。（FlightStats）

由於並無寵物從飛機上逃脫的紀錄，航空公司懷疑是小型野生動物自行闖入機艙。在確認飛機各項設備皆未受損後，該客機預計即可恢復正常運作，而該條蛇也已交由害蟲防治公司處理。

根據航班追蹤網站Flightradar24的數據顯示，這架飛機在事發前三天曾停靠伊丹、出雲、沖繩、鹿兒島、沖永良部及屋久島等多個機場。前日本航空機長兼航空評論員杉江博對此感到相當震驚，並直言在他40多年的飛行生涯中，「從未聽說過有蛇跑進駕駛艙或客艙的情況」。

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