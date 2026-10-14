日演唱會放送事故　大螢幕錯切「員工超亂桌面」　網笑：公開處刑

日本聲優愛美近日舉辦小型演唱會，現場卻意外發生放送事故！工作人員操作電腦時，不慎將自己的桌面畫面投放到現場大螢幕，檔案排列凌亂的模樣瞬間曝光，甚至連標示「報價單」的Excel檔案也被看見，讓原本的演出活動意外多了插曲。相關畫面在網絡上流傳後迅速引發熱議，瀏覽次數更突破750萬，不少網友笑稱這根本是另類的「公開處刑」。



日本網友「いさや」在社群平台X（前稱Twitter，推特）發文表示，10月11日經過聲優愛美準備舉辦演唱會的商場活動區時，恰巧目睹這次意外。當時工作人員疑似操作失誤，將佈滿各種檔案、排列相當雜亂的電腦桌面直接投放至大螢幕，密密麻麻的檔案一覽無遺，也吸引路過民眾停下腳步觀看。貼文曝光後，不僅迅速在網絡上傳播，也引來各國網友關注，累計瀏覽已超過750萬次。

日本聲優愛美近日舉辦小型演唱會，大螢幕竟錯切到「工作人員桌面」，超亂的電腦桌面一覽無遺，引750萬人朝聖。（X@isaya）

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對此，不少網友紛紛留言：

「一看到工作人員的電腦桌面，我就忍不住笑出聲了」

「這是一個無法勝任工作的人的桌面」

「桌面像個垃圾堆一樣，真好笑」

「令人抓狂的髒亂程度」

「桌面上圖示太多了，大概是為了親愛的愛美在努力工作吧？」

「我敢打賭，他肯定屬於那種建了個資料夾，然後就任由它叫『新建資料夾 (4)』之類名字的人」



不過也有人提醒：

「如果你對工作人員沒有惡意，那就別把這些資訊曝光出去，你不明白，這些資訊是不應該在網絡上散布的嗎？」

「如果辦公室提起訴訟，此人的生活恐怕就要結束了」

「有個包含報價單的Excel表格，哈哈」

「文件名中包含了客戶姓名，這違反了規定，該圖片可能會引發訴訟」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】