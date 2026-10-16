如果人生能重來？投胎模擬器《80億分之1》爆紅　同秒出生不同命

如果人生可以重來一次，你會出生在哪個國家、擁有什麼樣的家庭？



近期一款名為《80億分之1》（80億分の1）的免費網頁遊戲在社群平台掀起討論，玩家將隨機出生在世界各地，無法選擇父母、性別及家庭經濟條件，遊戲結合真實人口統計數據，讓玩家體驗不同出身如何影響人生。

隨機投胎172國！結合聯合國、WHO數據 模擬人生充滿變數

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根據日本媒體《KAI-YOU》13日報導，《80億分之1》由韓國個人開發者Jin Hwi-eus製作，於10月5日推出，最初運用141個國家的統計數據模擬人生。遊戲開始前，玩家可以選擇出生的時代，包括過去、現在及未來，也能決定出生國家的抽選方式，例如依各國年度出生人數或人口比例隨機分配。不過，玩家無法指定出生國家，更不能選擇父母、性別及家庭經濟條件，一旦角色誕生，就必須在既定環境中展開人生。

遊戲過程中，玩家會遇到升學、求職、戀愛、結婚、移居及治療疾病等重要選擇，這些決定可能影響角色的健康、幸福、知識與人際關係，但即使努力做出最佳選擇，也不一定能獲得理想結果。

《80億分之1》另一項特殊設計，是讓玩家同時觀看另外4名在同一秒出生的人物，觀察彼此的人生如何發展。5個人雖然在同一瞬間誕生，卻可能因出生國家、家庭條件不同，走上截然不同的道路。例如，當玩家的角色正在學校接受教育時，其他人可能已經開始工作；有人能夠順利成家、健康長壽，也有人可能因疾病或意外，在年幼時便結束生命。遊戲會在角色5歲、15歲、30歲、50歲及70歲等人生階段暫停，提出問題，讓玩家思考角色的經歷與自己現實生活之間的差異。

這款遊戲並非單純依靠隨機事件產生劇情，而是參考聯合國、世界衛生組織（WHO）及世界銀行等機構公開的統計資料，其中包括各國平均壽命、所得差距、教育程度、疾病及死亡率等資訊，藉此模擬不同國家居民可能面臨的生活環境。當角色走到生命終點，系統也會以像素風格畫面回顧一生，並提供分享功能，讓玩家將不同的人生故事發布到社群平台。

不過，遊戲開發者也坦言，同一國家內，不同地區、社會階層及家庭條件仍可能存在巨大差異，遊戲呈現的只是根據資料推算的模擬情境，而非真實人生的精確預測。

靠生成式AI開發 初版僅花4小時完成

根據韓國《國民日報》10日刊登的開發者專訪，Jin Hwi-eus表示，他希望玩家體驗不同人生後，不只是慶幸自己出生在較好的環境，更能理解其他人同樣無法選擇出身，進而尊重不同生活處境的人。他在10月5日將構思已久的遊戲概念輸入生成式AI，並在Threads分享開發過程，由於不少網友表達想要試玩的意願，他決定將作品公開，從首次輸入指令到推出初步版本，僅花了約4小時。

《80億分之1》目前仍處於免費測試階段，玩家不需要下載程式或註冊帳號，只要透過瀏覽器進入官方網站即可開始遊玩，目前已擴充至172國。最新版本已支援繁體中文、日文、英文及韓文，並提供不同遊戲速度，以及自動進行人生選擇的功能，但由於遊戲可能出現疾病、戰爭、貧困、兒童死亡等情節，官方建議15歲以上玩家體驗。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】