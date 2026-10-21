美防長赫格塞思稱準備好恢復攻擊伊朗 巴基斯坦再訪德黑蘭斡旋
撰文：羅保熙
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美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）10月20日表示，美軍已經準備好恢復對伊朗進行軍事打擊，只要總統特朗普（Donald Trump）下令便可以行動。
赫格塞思周二稱，美方已經重創伊朗的軍事力量，如果他們仍然拒絕放棄，美軍準備好再次行動。他又證實早前秘密到訪以色列，與總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會面，惟拒絕透露詳情。
以色列總理發言人Doron Spielman周二證實，內塔尼亞胡前一天在以色列南部內蓋夫沙漠地區的烏夫達（Uvda）空軍基地會見了赫格塞斯，雙方討論了「該地區的威脅」，以及美以兩國在應對這些威脅時所採取的攻防合作。
伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）日前強調，不會屈服於武力。伊朗軍方亦表示，伊朗已經建立很多無人機生產設施，性能亦有所提升，加上在早前的衝突中汲取經驗，將可更充份和更強力回應敵人的攻擊。
巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）再次到訪德黑蘭，尋求斡旋美伊戰事。有報道指，佩澤希齊揚向穆尼爾表明，美國必須先滿足伊朗提出的條件，否則不會有任何談判。
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