美國特使：美國在中東及周邊地區發動23次政變　都以失敗告終

當地時間10月20日，在卡塔爾多哈舉行的第八屆全球安全論壇上，美國駐土耳其大使兼敘利亞問題特使巴拉克（Tom Barrack）公開承認，美國在中東及周邊地區發動了23次政權更迭，但最終都以失敗告終。



他在論壇發言中說：「如果算上大中東地區，包括海灣、高加索、中亞以及北非，我們總共搞了23次政權更迭，但沒有一次奏效。每一次都是在美國直接插手或影響下開展的。」

「那麼，我們從中吸取什麼教訓呢？這樣做合理嗎？」他接着說道，「每一次我們試圖進行干預、推翻當權者或改變政權，事後看來似乎都是一個錯誤。」

2026年7月22日，美國總統特朗普（Donald Trump）和國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）等人向裝着於中東殉職美軍遺體的靈柩敬禮。（Reuters）

巴拉克還舉例說，美國過去對伊拉克、利比亞和阿富汗的干預表明，試圖通過武力改變他國的做法是「效果有限」的。

但他這番話並非是批評美國干涉他國的做法，而是認為這些干預未能奏效，無法實現美國利益，因此主張華盛頓調整在中東的策略。

巴拉克表示，美國正在轉變與中東傳統的「石油換安全」關係，因為這種安排已不再符合華盛頓的需要。他說，美國人不願為中東犧牲生命，越來越多的海灣國家也明白美國無法保障它們的安全。

他進一步表示，在美國地面干預屢屢失敗的情況下，華盛頓正在淡出地區安全保障者的角色，並主張中東各國政府需要對自身安全承擔更大責任。他稱，該地區轉向規模更小、更加多元化的地區聯盟是正確的方向，例如沙特阿拉伯、巴基斯坦和土耳其最近新簽署的《麥加共同防務協議》。

巴拉克同時強調，美國在該地區角色的變化，並不意味着華盛頓正在放棄中東。

「我認為這一切（用石油換安全）還沒有結束，它正在過渡，」他說，「佔有行不通，控制也沒奏效。我們試圖控制的每一個地方——利比亞、阿富汗、敘利亞、伊拉克——伊拉克，真是一場災難。從2003年開始，我們一直在處理伊拉克問題。所以關鍵不在於佔有，而是去『照管』（tend）。這不是離開。我們不會離開。」

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