PHP爆嚴重安全漏洞　中國發防範PHP遠程代碼執行超危漏洞風險提示

中國工業和信息化部10月22日表示，部門網絡安全威脅和漏洞信息共享平台（NVDB）監測發現，PHP存在兩個遠程代碼執行超危漏洞，危害嚴重。



中國工信部稱，PHP是一款廣泛用於Web開發的開源伺服器端腳本語言，由於其存在兩個超危遠程代碼執行漏洞，未經身份驗證的攻擊者可利用其遠程執行任意代碼，造成伺服器受控、敏感信息泄露、業務中斷等危害。

2026年10月21日，德國柏林，區域網絡線插入電腦伺服器，網絡安全機構警告稱，在PHP準備關鍵修復程式期間，網站可能會下線。（Reuters）

公告指，受影響的PHP範圍包括8.5系列<8.5.12、8.4系列<8.4.27、8.3系列<8.3.36、8.2系列<8.2.35、8.1系列及更早版本，目前，PHP安全團隊已修復漏洞並發布安全公告。

中國工信部建議相關單位和用戶立即開展全面排查，及時升級至最新安全版本，或採取臨時下線、關閉會話上傳進度功能、網絡隔離、網絡訪問限制等臨時防護措施，加強網絡安全監測和管理，及時修改賬號、口令和密鑰等憑證，防範網絡攻擊風險。