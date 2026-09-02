Booking.com被揭漏洞　消費者團體成功將英國首相府擺上網供預訂

英國消費者權益組織Which?表示，他們早前成功在酒店預訂網站Booking.com上建立一個有關唐寧街10號（英國首相府）的虛假房源。該組織指出，他們的研究人員其後成功預訂虛假的首相府住宿，並留下一條虛假評論，將與「捕鼠能手」拉里（Larry the cat）玩耍列為這次留宿的亮點。該組織稱，儘管有明顯的虛假跡象，Booking.com卻在房源上傳兩個月後才刪除，證明其系統有漏洞。



Booking.com 的發言人向英國廣播公司（BBC）表示：「這項有限的測試並不能真實反映我們平台上數百萬條房源資訊或評論的實際情況。」

他們表示，由於Which? 上傳的房源資訊在其網站上展示的兩個月期間並未「正式上線」，因此「我們的一些自動反詐騙機制並未被啟動，從而無法徹底移除該已關閉的房源資訊」。

據報道，用戶只能在Which?開放的20分鐘窗口期內，查看該房源資訊並申請預訂。

Booking.com的發言人補充指，「一系列檢查和驗證措施」有助於確保網站安全，而AI等技術「可以幫助我們在24小時內檢測並移除大部分涉及詐騙的房源資訊」。

來自Which?的旅遊編輯Rory Boland則表示，網站的檢查機制已被證明「不合格」。

Boland指：「假如Booking.com所謂的先進AI系統都無法識別唐寧街10號並非度假屋房源，那麼騙徒能如此輕易地利用這個平台也就不足為奇了。」

Boland強調：「如果不是因為虛假房源和釣魚鏈接會給消費者們造成如此巨大的損失，我們竟然能把英國最著名的地址列入出租房源名單，這簡直太可笑了。」

報道指，這並非該網站首次因其保安措施和客戶服務而受到批評。

Which?於6月18日在Booking.com上發布一則房源訊息，宣傳「位於倫敦市中心的一房公寓」。

該房源使用了標誌性的首相府大門的照片，並將其地址列為房源名稱，同時描述這間一房公寓為「位於市中心黃金地段」。

Which?表示，在允許消費者預訂這個虛假房源的20分鐘內，共有14人提出預訂申請。