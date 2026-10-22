PHP爆出兩項嚴重安全漏洞　開發者急修復　亞太地區全面警戒

全球網站廣泛使用的程式語言PHP，於10月21日爆出兩項嚴重安全漏洞。PHP程式語言的開發者周三表示，他們將發布修補程式來修復兩個嚴重漏洞。亞太地區各國資訊安全機構紛紛發出緊急警報。



路透社報道，網絡安全公司Huntress在一篇博客文章中寫道：「PHP無處不在。它默默地為WordPress、Drupal、Joomla和Magento網站、共享主機平台、控制面板以及大量甚至沒有公開聲明其底層運行PHP的軟件提供支援。」

PHP在安全更新中表示，這兩個漏洞在CVSS v4.0嚴重性等級中被評為9.2級（滿分 10），並敦促用戶「在修補程式發布後立即升級」。PHP表示，針對這兩個漏洞的修補程式計劃於格林尼治標準時間週三14:00發布。

歐盟電腦緊急應變小組 (CERT-EU) 周二在諮詢報告中指出，9.2 的評級表明存在未經身份驗證的遠端程式碼執行風險，這種漏洞可能允許攻擊者在不登入的情況下在易受攻擊的系統上運行惡意程式碼。

2026年10月21日，德國柏林，區域網絡線插入電腦伺服器，網絡安全機構警告稱，在PHP準備關鍵修復程式期間，網站可能會下線。（Reuters）

為防範潛在風險，歐洲多國政府網站，包括法國、德國、荷蘭和比利時，已預防性地暫時關閉部分服務。美國的網路論壇 Something Awful 和維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）旗下的維基百科（Wikipedia）部分支援服務也已下線。

亞太區方面，日本部分託兒中心系統和線上遊戲服務同樣採取了預防性措施。新加坡網路安全局也警告，PHP 的所有版本均受影響。當地網路安全公司 WatchTowr 監測發現，其誘捕伺服器網路已記錄到針對這兩項漏洞的攻擊嘗試。澳洲網路安全中心（ACSC）發布最高級別的關鍵警報，敦促所有組織清查環境中所有 PHP 的執行實例。