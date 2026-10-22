法國示威｜全國至少3000商鋪受襲 保險公司料面臨106億損失
撰文：林嘉敏
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法國巴黎警察局10月19日宣布，巴黎部份地區當晚8時至翌晨6時禁止集會，以減少集會和示威活動。據政府初步估計，早前因抗議生活成本高漲的遊行演變大規模騷亂，導致全國至少有3000家店鋪受損，評級機構Morningstar DBRS估計，保險公司將面臨12億歐元（約106億港元）的損失。
Morningstar DBRS分析師估計，保險業者面臨高達12億歐元，商店和公共建築將占大部分損失。有保險經紀人分析，若騷亂持續，損失金額可能進一步上升。
外媒報道，此番騷亂導致蘋果（Apple）、愛馬仕（Hermès）、路易威登（Louis Vuitton）、勞力士（ROLEX）和迪卡儂（Decathlon）及多家商店都遭到蒙面人士洗劫，另有部分商店遭受襲擊、縱火等破壞。
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法國零售集團家樂福（Carrefour）行政總裁邦帕爾（Alexandre Bompard）表示，週末的暴力事件導致約50家門店遭洗劫，預計今年利潤將減少8000萬至2億歐元（約7億至17億港元）。
法國司法部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）表示，週末被捕者中已有149人被收監候審，約有2500人仍被扣留問話。
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