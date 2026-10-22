法國示威｜暴力騷亂衝擊當地旅遊業　業界：造成「災難性」影響

法國多地爆發暴力騷亂，警民衝突、建築物起火及商店遭搶掠的畫面傳遍全球，令外國遊客對赴法旅遊的安全產生疑慮。旅遊業者指出，巴黎等主要城市的酒店預訂已出現放緩跡象，若騷亂持續數周甚至數月，恐對法國旅遊業造成嚴重衝擊。



法新社報道，法國旅遊機構聯合組織ADN Tourisme負責人卡薩涅（Christelle Cassagne）說，尼斯、巴黎及里昂市中心的暴力事件對旅遊業造成「災難性」影響。

她說：「遊客預訂酒店住一個星期，並不是為了整天困在酒店裏。」

上週末以來，法國多地爆發嚴重騷亂，警方與示威者發生衝突，多處公共建築遭縱火，商店被搶掠。部分社交媒體創作者開始以「巴黎安全嗎？」為題製作視頻，甚至利用人工智能生成吸睛畫面。

巴黎羅浮宮星期一（10月19日）也因少數學生示威者堵住入口而關閉，令不少遊客失望。

一名入住巴黎高檔酒店的印度商人坦言，自己一度考慮取消行程。

2026年1月14日，法國巴黎，遊客排隊參觀羅浮宮博物館（Louvre Museum）。（Getty）

旅遊諮詢公司Protourisme負責人阿里諾（Didier Arino）指出，巴黎、里昂及馬賽等主要城市的酒店預訂已經轉弱。

法國每年接待約1億人次遊客，旅遊消費超過700億歐元（約6167億港元），旅遊業因此高度關注騷亂對國際形象的影響。

阿里諾估計，巴黎市中心發生一天騷亂，可能導致隨後數日及數周的酒店預訂取消率達到約1%。

他說，以2026年預計4200萬個酒店住宿夜次計算，這次騷亂的衝擊並不算大，但不能低估暴力事件反復發生的累積影響。

他指出，遊客來自越遠的國家，對安全風險越敏感，旅遊需求受到的衝擊也越大。美國及部分亞洲國家遊客在逗留期間的消費額往往也高於歐洲遊客。

美國、中國及德國等國已向赴法公民發佈旅遊安全提醒，進一步加重市場憂慮。

法國旅遊社集團Selectour執行董事會主席阿比特博爾（Laurent Abitbol）說，如果騷亂只持續兩周，影響尚可控制；但若延續數月，後果將十分嚴重。

本文獲《聯合早報》授權轉載

