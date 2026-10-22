法國示威｜蘋果店遭洗劫　賊搶iPhone秒變磚　全自動鎖機定位報警

法國近日爆發大規模示威，部份抗議活動演變成暴力衝突，多家精品店及零售商遭到洗劫。位於法國里爾（Lille）的蘋果直營店也未能倖免，然而，竊賊偷走展示用iPhone後，手機隨即顯示警告訊息，指出裝置已遭停用並正在追蹤，當局也將接獲通報，讓竊賊難以將贓物據為己有。



《紐約郵報》21日報道，這起事件發生於17日法國示威期間。社群媒體流傳的影片顯示，一部疑似在里爾蘋果門市遭竊的iPhone，螢幕出現安全警告，要求使用者將裝置歸還至「Apple Lille」，並明確指出手機已遭停用、正在定位追蹤，當地執法機關也將收到通知。

竊賊偷走展示用iPhone後，手機隨即顯示警告訊息，螢幕上寫著「請將此裝置歸還至Apple里爾店。此裝置已被停用，目前正在進行定位追蹤。」（X@Lajoyaaa26）

蘋果展示機具備特殊的防盜機制，當裝置離開門市的使用環境後，便可能自動鎖定，使其無法正常使用。相關影片在網路上迅速流傳，不少網民嘲諷竊賊，即使成功將手機帶走，最終也只落得一部無法使用的「磚頭」。

此次遭洗劫的並非只有蘋果門市。法國多個城市的精品店也成為攻擊目標，包括里爾、波爾多（Bordeaux）及馬賽（Marseille）等地，路易威登（Louis Vuitton）、愛馬仕（Hermès）及迪奧（Dior）等品牌店面均傳出遭破壞或洗劫。

示威活動最初與教育資源不足、生活成本上升等問題有關，但隨後演變成大規模騷亂，部份地區出現店面遭砸毀、商品被搬走及街頭暴力等情況。法國有關部門已展開維安及調查行動。

法國示威活動最初與教育資源不足、生活成本上升等問題有關，隨後演變成大規模騷亂。（Reuters）

報道指出，這波暴動造成的保險損失恐達13億至16億美元，接近2023年法國騷亂造成損失的兩倍。當年騷亂起因於警方射殺17歲少年納赫爾（Nahel Merzouk），事件引發全國多地抗議及暴力衝突。

目前，網路流傳的影片顯示部份遭竊蘋果裝置已被鎖定並追蹤，但蘋果公司尚未公開證實這次事件中所有遭竊裝置的處理情況。法國各地商家則持續清點損失，當局也面臨如何遏止暴力、追查竊賊及防止贓物透過網路平台轉售的壓力。

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