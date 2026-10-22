日本富士山河口湖景點噴不明液體遭炎上　中國網紅：裏面是純淨水

中國網紅「張澳」背着噴霧器在日本山梨縣河口湖著名景點「留守岩」草地噴灑液體的影片在網上流傳並引發爭議。日媒報道，山梨縣治水課表示已掌握影片，將開始確認事實關係，包括該處土地由誰管理，以及草地有否枯萎。



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日本J-CAST新聞及山梨放送報道，影片在中國社交平台流傳，片中男子以留守岩為背景，指向雲層下的富士山後，手持噴霧器向岩石周邊草地噴灑液體，期間大笑。

片中男子以中文稱河口湖畔「任哪都雜草叢生」，「你說這小日本（中國人對日本人的蔑稱）到有多懶」，「都不知道打打藥嗎？」

「張澳」又說，幸好自己從家中帶來藥機，「我給你打藥」，「藥死你這些雜草」，認為自己是在「做好事不留姓名」。但是「張澳」隨後又在影片下留言，稱「裏面是純淨水」。

留守岩是河口湖北岸知名景點，站在岩前可眺望湖對岸富士山。山梨縣富士・東部建設事務所吉田支所表示，該處屬國立公園範圍，相信位於河川區域內，惟土地由誰擁有及管理仍待調查。

河口湖水源用作農業用水，若證實噴灑除草劑，或引發環境污染憂慮。相關部門將透過河川巡邏，檢查該處草地有否枯萎。