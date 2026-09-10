中國遊客富士山掐天鵝頸照瘋傳捱轟　急刪貼文改稱AI合成

近期網上瘋傳兩名中國女遊客在富士山山中湖畔追逐並徒手捕捉野生天鵝的照片，當中更出現捏着天鵝頸部將其吊在半空的畫面。事件發酵後，發布照片的抖音原創者一度關閉帳號並刪除相關圖文及影片。其後，有疑似涉事遊客發文澄清，承認當時確實有與天鵝合照，但稱抓天鵝照片是AI合成，並未有傷害天鵝行為。



從曝光的照片可見，一名旅客將天鵝抱在懷中，另一名同行者則直接掐住天鵝的脖子將其凌空拎起擺拍。由於野生天鵝在日本受到法律嚴格保護，任何任意捕獲或意圖傷害的舉動皆可能觸法。

根據日本《鳥獸保護管理法》，任何人士未獲許可均嚴禁擅自捕捉或傷害野生鳥獸，違者最高可被判處監禁或罰款。

兩位遊客的相關行徑隨即引發大批網民批評，有人指責說：「太誇張了！」、「這虐待動物吧！」，部份人更呼籲日本政府嚴懲涉事人士，並註銷她們的簽證。

中國遊客過去就多次發生不當行為對待奈良鹿，包括對鹿鹿亂踢、巴頭、餵垃圾等。因此，這次傳出疑似不當對待富士山天鵝也引起了不少關注。