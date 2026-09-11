日本富士山封山｜違法登山或需付直升機救援費 料今秋公布方案
撰文：聯合新聞網
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據日媒山梨放送報道，為遏止富士山封山期間仍強行登山而事故頻傳的亂象，山梨縣政府已著手研擬新制，未來出動搜救直升機將改採「使用者付費」，目前全案已進入最後定案階段。官方預計今年秋季公布具體方案，屆時非開山期因魯莽上山而遇險的民眾，恐須自行負擔搜救費用，僅有學術研究、調查或救難訓練等特殊狀況，才有望列入免收費對象。
這項收費計畫獲日本民眾強烈支持。長期疾呼「搜救費用本該由個人自理」的富士吉田市長堀內茂指出，山梨縣政府態度相當積極，目前正與另一側管轄富士山的靜岡縣深入討論，雙方正努力敲定一致的收費機制與執行標準，期望盡快對外公布正式辦法。
管轄富士山的兩地方政府正深入探討「救援付費新制」：
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消息一出，便有日本網友大感意外，直呼「難道過去全都免費？這才讓人難以置信」，認為除了直接收費，政府還應強制要求登山客出示財力證明或投保搜救險，確保當事人具備足夠的支付能力，且無論本國人還是外籍旅客，都必須一視同仁、嚴格落實。
不過，也有網友點出實行制度的盲點。若縣府管轄的直升機要收費、但警方的搜救直升機依舊免費，民眾求援時很可能鑽漏洞指名免費管道，讓政策大打折扣。此外，空中救援費用高昂，若未具備刑事罰則便無法限制出境，外籍遊客下山後直接搭機離境拒付，主管機關恐怕將面臨收費無門的窘境，呼籲官方在正式定案前務必補足法律與執行層面的配套措施。
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