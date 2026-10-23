PHP漏洞｜全球各網站遭數百萬次攻擊　政府企業下線網站進行修復

網絡安全公司表示，全球各地的網站已遭受數百萬次攻擊，攻擊者試圖利用其程式碼中新發現的漏洞。同時，美國警告稱，PHP安全漏洞可能允許攻擊者控制網絡伺服器、竊取資料並中斷服務。



《衛報》10月22日報道，此漏洞存在於PHP程式語言中，而PHP是全球約70%網站的底層語言。該漏洞於周三（21日）出現，導致各國政府和企業在遭受攻擊前將網站暫時下線，以便修復漏洞。

英國網絡安全大臣勞埃德（Liz Lloyd）向國會表示，英國已有32項政府服務下線。她表示，這「主要是由於在進行更新期間採取的預防措施」。唐寧街表示，沒有面向公眾的關鍵服務受到影響，「部分服務可能暫時下線」，但這並不意味着這些服務遭到了駭客攻擊。

2026年9月9日，英國首相貝安德離開唐寧街10號，前往倫敦下議院參加首相質詢環節。（Reuters）

該漏洞促使各國政府採取行動。美國國家安全局表示，攻擊者可以利用漏洞控制網絡伺服器、竊取敏感資料、中斷服務並深入網絡內部。政府網站迅速關閉以便安裝補丁，許多網站隨後很快恢復上線。

網絡安全公司CloudFlare的行政總裁普林斯（Matthew Prince）在周三晚間至周四凌晨發布的最新消息中表示，該公司在漏洞公佈布後的45分鐘內就遭遇了數萬次利用該漏洞的攻擊嘗試，兩小時內攻擊嘗試數量飆升至「數十萬次，目前已達數百萬次」。

2026年10月21日，德國柏林，電腦屏幕上顯示法國政府網站info.gouv.fr無法訪問，網絡安全機構警告稱，在PHP準備關鍵修復程序期間，網站可能會離線。（Reuters）

另一家網絡安全公司亞馬遜威脅情報（Amazon Threat Intelligence）表示，名為 PHP2Shell 的漏洞「目前已被廣泛利用」，並且在 PHP 開發人員周三發布修復程序之前，該公司已發現多個攻擊者多次嘗試利用該漏洞。