美國下令封殺兩款使用華為監控晶片設備　指對國家及民眾構成風險

由主席卡爾（Brendan Carr）領導的美國聯邦通信委員會（FCC）周四（10月22日）通報，禁止使用華為監控晶片的兩項設備在美國銷售。這是FCC在新規通過後，首次行使職權。



據路透社報道，美國FCC說，當局禁止使用華為子公司海思半導體（HiSilicon）製造晶片的一款行車記錄儀和一款無線圖傳進入美國市場。FCC指該晶片專為「監控市場而設計」，並包括「人臉檢測算法」。

2026年7月22日，美國聯邦通訊委員會（FCC）主席卡爾在華盛頓出席記者會。（Reuters）

美國FCC主席卡爾表示，圖傳設備含有列入FCC構成國安威脅清單的企業生產的監控晶片，「對國家和我們的人民構成顯而易見且無法接受的風險」。

華為未立即回應置評請求，路透社未能立即聯繫上海思半導體。

FCC今年7月表決通過新規，禁止在美國銷售含有被認定危害國家安全的中國企業關鍵硬件設備。

此插圖於2025年4月23日繪製，顯示美國聯邦通訊委員會（FCC）標誌與美國國旗。（Reuters）

FCC列有一份對國安構成威脅的企業清單，華為和中興通訊等中國電信設備商均在其中，相關企業的設備已被禁止在美國銷售。

自2022年以來，華為等被列入清單的企業已無法為設備申請新的銷售許可，但含有華為零部件的設備仍可獲准進入美國市場。

本文獲《聯合早報》授權轉載

