iPhone Duo｜日媒揭Apple首部摺機「明顯弱點」　差過小米華為

蘋果公司（Apple）推出首款摺疊式手機iPhone Duo，重量達254g，消息一出日本社群媒體上隨即有不少網友表示「太重」。同時，日媒也指出與華為（HUAWEI）、小米（Xiaomi）及三星（Samsung）等競爭對手相比，這款新機確實偏重，成為市場關注焦點。



華為、小米摺疊機皆輕於蘋果

據日本《週刊ascii》報導，華為HUAWEI Pura X Max重量為229g，配備7.7吋內螢幕與5.4吋外螢幕，搭載5000萬像素主鏡頭、超廣角及潛望式望遠鏡頭的三鏡頭組合，主鏡頭支援可變光圈，並可搭配專用觸控筆使用。

蘋果公司推出首款摺疊式手機iPhone Duo，重量達254公克，消息一出日本社群媒體上隨即有不少網友表示「太重」。同時，日媒也指出與華為、小米及三星等競爭對手相比，這款新機確實偏重，成為市場關注焦點。（Apple）

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小米Xiaomi 18 Fold重量僅219g，內建6000mAh電池，配置2億像素主鏡頭、5000萬像素超廣角及5000萬像素望遠鏡頭。三星「Galaxy Z Fold8」更輕，僅201g，與iPhone Duo相差53g，差距約26%。不過Galaxy Z Fold8為追求輕量化，也取消了望遠鏡頭等功能。

儘管iPhone Duo也支援Apple Pencil，但在各大競爭品牌紛紛將重量控制在200g出頭之際，iPhone Duo的254g重量恐成為市場上的明顯弱點。

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