歐洲破紀錄熱浪奪逾5萬人性命　專家警示化石燃料使用加劇危機

歐洲今年夏季遭遇破紀錄熱浪，估計造成超過5萬人死亡，成為當地有記錄以來最致命的夏季高溫災害。最新研究發現，約三分之二的死亡與人為氣候變化有關，突顯全球暖化對公共衛生的威脅日益加劇。



美媒報道，周四（10月22日）公布於《自然·健康》（Nature Health）期刊的兩項同行評審研究估計，今年6月至8月，歐洲30個國家854座城市共有5萬零391人死於高溫，其中超過3.26萬人的死亡可歸因於燃燒化石燃料所造成的氣候變化。

研究涵蓋的城市約佔相關國家總人口的四成。科學家將今年實際氣溫與假設沒有人為氣候變化時的氣溫進行比較，再結合高溫與死亡率之間的關係，推算熱浪造成的死亡人數。

歐洲熱浪持續並且向東部蔓延，德國東部日前錄得最高攝氏41.7度，連續三日打破全國高溫紀錄。(Reuters)

結果顯示，今年夏季熱浪的致死人數創至少26年來最高，遠超2003年及2022年的嚴重熱浪。

歐洲是全球暖化速度最快的大陸。今年5月底至8月底，持續高溫席捲歐洲，西歐經歷有記錄以來最炎熱的夏季，平均氣溫比1991年至2020年的同期水平高出約攝氏2.9度，部分國家單日氣溫更比正常水準高出逾攝氏12度。

南歐和西歐受災最嚴重，但通常較涼爽的英國等北歐地區也有數千人死亡。85歲以上長者的死亡率最高，但20歲至44歲人群也有超過800人死於高溫。

歐洲多地熱浪天氣持續，當地大部分地區正嚴陣以待，準備迎接創下6月最高氣溫的極端天氣，其中西班牙部份地區氣溫更可能高達攝氏44度。（Reuters）

研究還發現，人為氣候變化對高溫死亡的影響持續擴大。本世紀初，約四成高溫死亡與化石燃料污染有關，如今已升至約三分之二。

倫敦帝國理工學院研究員巴恩斯（Clair Barnes）指出，2026年夏季很可能是歐洲迄今最致命的高溫季節。她警告，若各國不加快減少化石燃料使用，未來夏季將更加炎熱，死亡人數也可能進一步增加。

本文獲《聯合早報》授權轉載

