東京大阪名古屋熱爆飆破30°C　創逾百年觀測史「最晚真夏日」紀錄

受到南方溫暖氣流影響，東京都心於10月21日下午1點過後測得30.3度高溫，創下統計以來最晚真夏日紀錄。根據日本氣象廳資料，此前最遲高溫紀錄為去年的10月19日。當天大阪市31.2度、名古屋市31.4度，也同創最遲真夏日。太平洋高壓持續帶來暖空氣，造成東日本至西日本多地氣溫異常升高，專家指出，這是異常氣候的明顯徵兆。



東京創最晚「真夏日」紀錄 大阪、名古屋同步破新高

綜合日媒報道，東京都心高溫創新紀錄，10月21日下午1時過後，氣溫突破30.3度，成為觀測史上最遲的真夏日。此前紀錄為2024年10月19日，顯示今年高溫持續時間明顯延長。此外，東京都八王子市也在中午12點53分出現32.4℃高溫，大阪市及名古屋市也在同日分別測得31.2度及31.4度，均為當地歷年最遲真夏日。

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氣象廳指出，這波高溫主要由太平洋高壓系統帶來的暖空氣造成，影響範圍涵蓋東日本到西日本太平洋側多地。根據日本氣象廳統計，從東京都心千代田區觀測站數據來看，今年的真夏日出現時間遠超過過去紀錄。專家表示，持續的高壓與暖氣流明顯推遲秋季氣溫下降。

異常高溫現象也引發民眾關注與討論，「東京都心」及多地居民感受到夏季延長的直接影響。氣象單位呼籲民眾持續關注氣溫變化，並採取適當防暑措施，以應對異常天氣帶來的健康風險。

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