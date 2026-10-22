歐洲議會代表團下周訪華　主席促盡快達成協定　稱一直談判無意義

現階段，中歐貿易關係變化波譎雲詭，雙方也正尋求緩解日益加劇的緊張局勢。繼歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇本月初來華磋商後，下周將有12名歐洲議會議員訪華。



作為訪華團的重要成員，歐洲議會貿易委員會主席、德國社民黨人朗格（Bernd Lange）當地時間10月21日呼籲，歐盟應尋求與中國達成一項涵蓋範圍更廣的貿易協定，其中可能包括投資議題，而非繼續針對單一行業逐一談判。

「我們需要一份更全面的協定，」朗格對記者表示，「我也主張盡快達成協議，無休止的談判毫無意義。」

朗格補充說：「我記得關於中歐投資協定（CAI）的談判，該協定目前已被長期擱置。不過，或許有必要重溫一下相關內容，特別是其中涉及投資的部分。」

2025年7月28日，圖為歐洲議會內的德國議員，歐洲議會國際貿易委員會主席朗格（Bernd Lange）。（歐洲議會網站）

對於這番言論，《歐洲新聞台》（Euronews）指出，朗格是認為歐盟應重啟更廣泛的中歐貿易協定談判。香港《南華早報》的資深歐洲事務記者伯明翰（Finbarr Bermingham）則在X平台發文解讀稱，朗格在歐洲議會所在地斯特拉斯堡提出重啟中歐投資協定的設想。

伯明翰在另一則帖文中補充說，朗格暗示中歐投資協定中的投資相關內容或許可以「重啟」，但尚不清楚他是否支持重新啟動整個協定的談判。鑒於時過境遷，許多人認為該協定若要重啟，必須重新談判。

本月早些時候，歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）赴北京談判，歐方稱其帶回的主要成果是，雙方達成一項將中國對歐混合動力汽車出口量削減一半的協議。

根據雙方發布的聯合聲明，中歐還將繼續就醫療器械市場准入和歐盟外國補貼條例（FSR）等問題開展對話。謝夫喬維奇計劃於明年1月與中方高級別官員進一步會談，並於3月再次會面。

儘管目前取得一些進展，但歐盟仍舊堅稱，該協定不足以解決雙方之間的所謂「貿易失衡」。

《歐洲新聞台》稱，在10月27日至29日訪華期間，歐洲議會的議員們將與中方代表會面。此外，他們還計劃在杭州與高科技企業代表進行交流。

朗格指出，未來與中方達成的協議還應涵蓋其他議題，包括中國的出口管制措施。將隨朗格一同訪華的法國籍歐洲議會議員Pascal Canfin則警告稱，歐盟不應僅局限於關注個別行業。

《歐洲新聞台》指出，在處理對華關係時，歐盟正處於微妙的平衡之中：既推動對話，同時又採取貿易防禦措施以保護自身產業。

2026年10月9日，中國商貿部長王文濤（右）與到訪的歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic，左）在北京舉行會面。（中國商務部網站）

鑒於中國競爭所帶來的緊迫壓力，歐盟領導人上周已授權歐盟委員會採取單邊配額措施，試圖保護化工和機械行業。

不過，包括西班牙在內的一些歐盟成員國，則傾向於對華採取更溫和的態度，並希望能夠吸引來自中國的投資。

回顧中歐經貿投資領域，中歐投資協定是其中最重要的事項之一。該協定的談判於2013年11月在第16次中歐峰會時正式啟動，歷經7年30多輪談判後，於2020年12月30日完成談判工作。

中歐投資協定一旦正式達成，這將是中國目前所簽署的內容最為詳細和範圍最為全面的協定，它不僅為中國企業在歐盟的投資提供了一個統一的法律框架，也能使歐盟企業享受更加自由化的市場准入。在當前國際經貿關係面臨大變局的背景下，也會在很多方面重塑現有的投資規則，對國際投資條約機制的演進產生重要影響。

中國副總理何立峰10月13日在與法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）會面時表示，中歐互為重要經貿夥伴。(新華社)

然而，就在幾個月後，情況突變。

2021年3月，歐盟基於謊言和虛假資訊，以所謂「新疆人權問題」為藉口，對中國四名官員和一個實體實施單邊制裁。因此，中方立刻作出反制，對歐方嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假資訊的10名人員和4個實體實施制裁。

2021年5月，歐洲議會全會通過決議稱，在中方解除對歐洲議會議員等實施的反制裁前，將「凍結」關於批准中歐投資協定的有關討論。

事實上，這場中歐制裁交鋒，是非曲直已十分清楚。中方也提醒過歐方，中歐投資協定是一份平衡互利共贏的協定，不是誰對誰的恩賜。中方始終抱有誠意促進雙方合作，希望歐方同我們相向而行，少一些情緒宣洩，多一些理性思考，作出符合自身利益的正確決定。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

