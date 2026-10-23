中國女子涉走私肉腸入境日本被捕　網上不明指使者付200多元報酬

日媒10月22日報道，日本大阪府警方拘捕一名涉嫌走私21.75公斤肉腸入境日本的47歲中國籍女子。據警方稱，女子在微信發出「去日本旅行」的消息後，有不明指使者向她提出支付200元人民幣（約234港元）報酬進行走私。



綜合共同網、MBS報道，防止口蹄疫和豬瘟傳入，日本禁止從中國進口雞肉和豬肉，47歲女子孫楠楠15日涉嫌將以雞肉和豬肉為主要原料的肉腸商品共計21.75公斤藏在行李箱和背包中，違反《家畜傳染病預防法》，她搭乘從上海飛往關西機場的飛機入境日本，肉腸在入境時的隨身行李檢查中發現，經動物檢疫所鑑定後確認。

警方之後懷疑女子是在中國接走私工作，對此展開調查，發現女子在微信發出「去日本旅行」的消息後，有姓名不詳的指使者向其提出支付200元人民幣報酬進行走私，大阪府警方認為這是屬於「黑工」性質。日媒指，女子辯稱「我不知道裡面含有肉類」。

根據日本政府農林水產省網站，日本法律嚴格限制旅客攜帶蔬果等植物類、肉類及肉製品入境，違法者可遭受懲罰，即3年以下徒刑或300萬日圓（約15萬港元）以下罰款等，企業則為5,000萬日圓（約250萬港元）以下。

禁止攜帶入境的肉類、肉製品包括生鮮肉、肉乾、乾肉、火腿、生火腿、香腸、意大利香腸、煙肉、調理過的肉、肉包、肉餡餃子、雞爪、火腿三明治、漢堡、韓式海苔飯捲、肉鬆餅、飛機餐等。