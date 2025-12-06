兩名中國籍男子涉東京地鐵合謀扒竊被捕　2023年來曾入境日本16次

兩名中國男子涉嫌在東京地鐵上合謀扒竊，近日被東京警視廳逮捕。據悉，這兩名男子過去3年曾16次入境日本。據日媒報道，這兩名男子涉嫌於今年6月在東京千代田線地鐵上從一名女性的包中偷走一個錢包，錢包內有約1.6萬日圓（約800港元）現金。兩人均否認指控。



日本媒體就兩名中國男子涉嫌合謀扒竊的報道：

《全日本新聞網》12月4日報道，這兩名男嫌犯，楊曉坤（39歲）和劉德重（40歲）因行竊時被監控拍下，於3日在日本短期停留期間被捕。據悉，這兩名男子自2023年以來曾16次入境日本。

報道引述一名記者指：「扒手在地鐵列車上通常結伴作案。一人行竊，另一人負責把風，留意隔壁車廂是否有人接近。列車盜竊通常在深夜或清晨時發生，因此乘客必須提高警惕。此次事件發生在上午10時，很可能是在早上通勤高峰時段過後，他們才成為目標。」

據東京警視廳稱，疑犯楊曉坤將錢包藏在自己的包包裏偷走，劉德重則負責把風。

截至2023年起的三年內，東京地鐵共發生189宗已確認的扒竊案件，其中有91宗案件與這兩名男子來日時間重疊，因此東京警視廳正在調查這些案件是否存在關聯。