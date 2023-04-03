入境日本排長龍　旅客錯過尾班車　東京司機：半夜收好多叫車電話

日本東京的機場出現入境人潮，不少外國旅客訴說在機場等待數小時才能完成入境手續的經歷，也有人等待至凌晨方能離開機場，錯過尾班車。有提供機場接送服務的東京的士司機4月2日便發文稱，半夜收到不少臨時叫車的電話。



在東京提供機場接送服務、經營「TOKYO HONDA TAXI 本多タクシー」Facebook專頁的日本司機4月2日發文，轉發有遊客在成田機場要等待近5小時、接近凌晨才能入境日本的消息，他再寫道難怪自己清晨起床時，發現半夜有好幾個人打來臨時叫車，嘆稱「我也沒辦法，何況是在成田機場，從東京過去最少也要一個半小時！」

他之後又發文表示，4月2日有乘坐航機商務艙的客人下午4時46分降落成田機場，至下午7時15分出關，即約需時2個半小時。

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在機場等太久，不少外國旅客也在社交網站「訴心聲」，有外國旅客4月2日發文談到自己抵達成田機場後，排隊輪候辦入境手續已達2小時，但前面仍有「數以千人」，形容是最糟糕的入境過程。

東京機場「迫爆」既與通關後各地旅客湧入、櫻花盛開季節等有關，但事實上日本輿論近月也有關注機場人手不足的問題，日本國土交通省2月調查發現，日本航空及機場業從業員在疫情後整體減少一至兩成，從事客機相關業務的人員減少10%、負責航廈內業務的工作人員減少20%，機場安檢人員減少約20%，在疫後旅遊業復蘇時會出現人力不足問題。

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香港縱橫遊執行董事袁振寧表示，由3月底起，成田機場便開始大排長龍，隨時排隊約3小時才能入境日本。他又指近日羽田機場的情況也惡化，他估計情況會一直持續，可能至6月份淡季時才改善。