日本奈良縣1個半月內4具殘缺幼鹿屍體　專家研判：疑人為虐殺

日本奈良縣政府10月23日公布，從8月21日到10月1日，先後在興福寺、東大寺院內發現四具身體部位缺失的幼鹿屍體，幼鹿均不足一個月大。專家研判指，遭野生動物捕食的可能性較低，不排除人為傷害。



奈良縣知事山下真透露「專家機構的答覆是，不太可能是野生動物所為」，又稱「如果是人為造成的，只有肇事者才知道，透露可能會引發問題」。日媒報道，奈良縣認為此事存在人為傷害的嫌疑，已向警方提供相關線索。

2026年10月23日，奈良縣知事山下真在記者會上回應四具幼鹿缺失屍體事件。（影片截圖）

日媒報道指，第一具殘缺不全的小鹿屍體於8月21日在興福寺北側入口附近被發現；六天後，又在東大寺大佛殿東側附近發現第二具小鹿屍體。隨後，9月17日在東大寺大佛殿西側發現第三具；又於10月1日在興福寺境內西部回廊遺址附近發現第四具。

報道指，所發現的幼鹿均不足一月大，而奈良鹿屬於日本「國家級天然紀念物」，若為人為，可能觸犯《文化財產保護法》或《廢物處理法》，相關資料已移交奈良縣警方調查。

目前，奈良縣政府、奈良鹿保護協會、東大寺、興福寺及警方共同加強區域巡邏，多方將持續追查原因，當地政府呼籲民眾獨自前往偏僻地段時要提高警惕。