王毅：中美作為AI第一梯隊國家　有能力發展和管控AI

中共政治局委員、中國外交部長王毅說，中美是人工智能（AI）第一梯隊國家，有能力共同發展和管控人工智能。



據中國外交部官網消息，王毅周五（10月23日）在河北雄安新區會見赴華出席2026全球治理論壇（雄安）的美國亞洲協會（Asia Society）董事會共同主席桑頓（John L. Thornton）和《紐約時報》專欄作家弗里德曼（Thomas L. Friedman）。

王毅表示，當前世界面臨和平、發展、安全等多重治理赤字。中國當天在雄安新區舉辦全球治理論壇，就是希望匯聚各方共識，共同推動全球治理體系改革。

圖為2026年10月23日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在河北雄安新區會見來華出席2026全球治理論壇（雄安）的美國亞洲協會董事會共同主席桑頓和《紐約時報》專欄作家弗里德曼。（中國外交部 圖片）

他說，中國主張人工智能普惠包容、向上向善發展。中美作為人工智能第一梯隊國家，有能力也有責任共同發展好、管控好人工智能，確保其發展始終受控於人、造福於民。

王毅強調，「我們不僅要防範風險，也要開展合作，共同商討全球適用的規則標準，使人工智能服務於促進共同繁榮、維護共同安全」。

中國國家主席習近平於美東時間9月24日在白宮歡迎儀式上說，中美都是AI大國，有能力也有責任「發展好、管控好」AI。

建立AI對話機制是這次中美元首峰會取得的八點成果共識之一。中國外交部之後公佈，雙方同意建立中美AI對話，交流AI相關風險和惠益。下次對話將於今年11月舉行。雙方同意建立AI事件的溝通渠道。

對此，中國央視旗下新媒體賬號「玉淵譚天」10月初稱，中美元首11月AI對話可聚焦風險分類分級標準等議題。

本文獲《聯合早報》授權轉載

