英媒調查：AI未來十年推動全球經濟增長　料不會引發大規模失業

英媒10月18日報告一項針對94位亞、美、歐經濟學家的調查，指出未來十年人工智能（AI）將推動二十國集團（G20）的經濟體生產力顯著提升，且不會引發大規模失業，與部分科技界領袖對AI風險的警告形成對比。



據調查，54%受訪經濟學家認為，多數G20國家均可受惠AI紅利，各國毋須自主研發前沿 AI，透過技術採用、進口應用等方式，便能提升生產力，類似電力與電腦技術的普及效應。

報道指，該結論與世界銀行6月的研究發現吻合，認為AI帶來的效益或超越電氣化，有望扭轉全球生產率長期下滑趨勢。國際貨幣基金組織（IMF）在10月份亦指出，AI已成全球增長引擎，可抵消部分地緣經濟逆風。

2023年2月21日，圖為美國人工智能企業OpenAI的標誌，背後是電腦鍵盤。（Reuters）

不過，該調查警示部分基礎建設薄弱、依賴外包服務的部分國家存在落後風險，指那些經濟增長模式依賴勞動力成本優勢、業務易被AI自動化取代的國家，如菲律賓、印尼、墨西哥等或被AI削弱其現有優勢。

經濟學家Léa Dauphas稱此類國家存在「複合差距」（compounding gap）風險，即先採用AI的國家會持續擴大競爭優勢。

就業方面，調查指行政、客戶服務等常規腦力崗位最易受衝擊，但多數經濟學家預期不會出現持續高失業，認為AI只會改變工作性質，而新崗位將隨技術發展誕生，並且能緩解 人口老化的勞動人口困境。