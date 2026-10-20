APEC財長會｜高官會主席通報成果　涵AI合作願景　區域旅遊便利化

2026年亞太經合組織（APEC）財長會議10月20日在香港灣仔會展中心開幕。中國財政部部長、本次財長會主席藍佛安做開幕致詞，APEC高官會主席陳旭通報APEC中國年工作進展和成果。陳旭指，APEC是亞太地區層級最高經濟合作機制，中國身為東道主，聚焦建設亞太共同體，圍繞開放創新合作三大優先領域，紮實推進各領域機制交流及合作，為建設亞太共同體進一步凝聚共識，並為領導人會議成功奠定基礎。



陳旭在通報結尾向在場嘉賓表示：「本次APEC是香港首次舉辦財長峰會，希望大家有機會多走一走看一看，體驗香港的活力、獨特魅力和無限生機。」

陳旭表示，中方已經成功舉辦300多場APEC各類會議和活動，取得多項成果。各個成員重申支持亞太自貿區進程，批准了APEC服務業路線圖，規劃了APEC數字和人工智能合作的願景，提升了女性數碼化素養和創業就業，探討了亞太區域旅遊便利化舉措，明確森林治理、林產品貿易合作的路徑，制定了增強糧食體系韌性的指導原則，增強亞太地區中小企業創新和韌性發展的動力，深化亞太能源共同體的理念，並且進一步推動了亞太地區人力資源現代化，強化了智慧交通和互聯互通合作。

APEC財長會議開幕，APEC高官會主席陳旭。（梁鵬威攝）

陳旭還稱，這些成果為建設亞太共同體進一步凝聚了共識，為APEC領導人非正式會議的成功奠定了堅實的基礎。這些成果源於各方的共同努力，也得益於中方始終按照APEC模式紮實推進的務實合作。

他指出，當前世界經濟進入新的動盪變革期，單邊主義、保護主義蔓延，產業鏈供應鏈加速調整，亞太地區發展不平衡的問題更加突出，因此加強APEC各經濟體宏觀經濟政策的溝通與協調，用好各類財政金融工具，對於維護經濟穩定、促進區域經濟一體化具有重要的意義，相信只要繼續保持精誠團結，按照APEC模式加強合作，這次會議就一定能夠取得圓滿成功，為深圳APEC領導人非正式會議貢獻更多的務實的成果。

APEC財長會議開幕。（梁鵬威攝）

通報最後，陳旭稱「香港是國際金融、貿易、航運中心，是粵港澳大灣區的核心引擎，也是中國連接亞太乃至全球市場的重要橋樑。 本次APEC財政部長會議是香港首次舉辦的APEC部長級會議，希望大家有機會多走一走，看一看，親身感受香港的獨特魅力、蓬勃活力和無限的生機。」

此次是中國第三次舉辦亞太經合組織會議，上一次中國擔任東道主為2014年。包括澳洲、新西蘭、幾內亞、美國、加拿大、墨西哥、智利、秘魯、中國、日本、韓國、俄羅斯、汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南在內，21個成員經濟體的財金官員參會，此外，國際貨幣基金組織、經濟合作暨發展組織等國際組織亦派代表參會。