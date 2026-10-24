美國防部公布最新UFO文件　西部敏感地區出現神秘「黑色三角」

《衛報》（The Guardian）10月23日報道，美國兩名高級軍事觀察員稱，今年早些時候，他們目擊一個神秘的黑色三角形物體以極高的速度飛越美國西部一個敏感地點。這是特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府周五（23日）公布的最新一批不明飛行物（UFO）目擊報告之一。



報道指，他們在提交給國防部的報告中提到，該不明物體不具備任何傳統軍用飛機的特徵，並在幾秒鐘內突然無聲地消失，沒有留下任何尾跡或其他存在痕跡。目擊地點在周五公布的文件中已被隱去。

雖然之前的許多報告都附有目擊事件的真實照片或片段，但這份「黑色三角形」報告卻只有九張相同的圖片，圖片內容是同一不明峽谷，並粗糙地添加了微小的三角形輪廓，試圖模仿目擊者所說的物體的運動軌跡。

美國兩名高級軍事觀察員稱，近期曾目擊一個神秘的黑色三角形物體以極高的速度飛越美國西部一個敏感地點。（網絡圖片）

賓夕法尼亞州州立大學歷史與生物倫理學教授Greg Eghigian表示，「這看起來確實只不過是一個黑色三角形疊加在風景背景上，用來配合報告內容。我認為它並沒有為報告本身增添任何實質性資料。」