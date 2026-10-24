APEC美國代表：企業渴求中美穩定　預計美國逾百代表下月深圳赴會

一連兩日在香港舉行的亞太經合組織（APEC）財長會議（FMM）本週圓滿結束，與會的美國APEC國家中心執行副總裁Alex Parle於周四（22日）出席由香港大學賽馬會環球企業可持續發展研究所舉辦的「2026可持續發展高峰會」，期間接受專訪，深入剖析本次財長會的核心成果，並從美國商界及投資者的視角，分析香港的獨特優勢，並展望下月的深圳APEC峰會。



回顧會議議程，Parle認為各項主題精準切中當前全球經濟痛點，特別是數位基礎設施融資、普惠金融、家庭金融及全球人才管道這四大核心領域。

APEC財長會聚焦四大重點：AI基建融資尤其重磅

「我認為今年的主題都很切題，特別是數位基礎設施融資。」在全球推進AI發展浪潮下，基建成本水漲船高。Parle表示，各國在債券市場上面臨資本成本上升，單靠政府已無法滿足大型資料中心等需求。「很多經濟體會說我們想要……這是我們的AI計劃，但他們自己做不到，需要私人資本來做。」

APEC財長會議首次在香港舉行。（梁鵬威攝）

Parle舉例指，很多經濟體想建設數據中心，有想法，具規模，甚至選址都有了，但土地所有權是否明確？電力是否充足？可能先需要一座發電廠，而私營企業往往很有興趣投資這方面。因此，構建有利的投資環境以吸引私營資本，成為APEC推動公私營合作的關鍵。

在硬體建設之外，會議同樣關注金融普及。Parle指出，APEC區有3.85億人連銀行帳戶都沒有，落實普惠金融是釋放區域經濟潛力的必經之路。同時，他為會議巧妙地透過「家庭金融」議題，探討宏觀經濟矛盾。Parle透露：「在這些 APEC會議中，很多較棘手的問題不會被直接討論，而是被旁敲側擊。」藉由討論家庭金融與推動國內消費，各經濟體得以間接觸及全球貿易失衡與產能過剩等基本議題，為區域協調提供對話基礎。

今次財長會21個經濟體的聯合聲明，亦特別提及培養區內金融年輕人才及促進交流，明年的東道主越南已承諾繼續推進「全球人才管道計劃」，Parle對此表示讚賞，這可確保亞太地區持續培育專業金融人才。

美國APEC國家中心執行副總裁Alex Parle在港出席APEC財長會，認為各項主題精準切中當前全球經濟痛點，特別是數位基礎設施融資、普惠金融、家庭金融及全球人才管道這四大核心領域。（毛詠琪攝）

港深協同凸顯大灣區不可替代門戶優勢

下月中便舉行的深圳APEC峰會，他估計美國最少會派出100-150名代表出席，因為中國本身比其他經濟體吸引更多人的興趣。從美國商界角度看，APEC 發揮著不可替代的穩定作用。經歷過去幾年中美之間的地緣政治動盪，企業最渴求政策可預期性。Parle 強調：「我認為穩定很重要，有時你只是想要穩定。」只要營運環境維持穩定，企業就能就投資與招聘做出明確決策。

此外，APEC為企業領袖提供高效交流平台，高管能在48小時內與多個經濟體領袖會談。對於貿易爭端、保護主義政策等問題，Parle指出，APEC雖非為解決中美雙邊問題而生，但提供了一個讓各方釐清立場的平台，推動務實合作。他透露，中國正在制定聯合聲明，「中國在2014年主辦時發布了互聯互通路線圖，所以會在今年更新，可能會反映過去10至12 年發生的很多變化，我也知道他們希望有一份關於亞太自由貿易區的聲明，這是APEC保持的一個願景。 」

談及香港的獨特優勢，Parle認為除了綠色債券與永續融資外，最令外資安心的是健全的法律體系。「我認為法律體系也很完善。所以我認為這是另一個機會，可以透過一個清晰、一致且由消息靈通人士運作的法律體系來支持這些事情。」他舉例，香港在推廣「線上調解」與仲裁方面展現卓越實力，在處理中小企業糾紛時專業度極高。「在此行中，我聽到了更多關於香港使用普通法、法律體系發展得有多好，我有點明白了。」

Parle認為，香港顯然仍是中國的門戶。APEC財長會和領導人會議是一年中更重要的兩個會議，而中國選擇了香港及深圳，因此突出大灣區這個品牌非常重要。